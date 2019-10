DC Comics recrute chez Marvel pour son film The Batman

On vous en a déjà parlé par le passé, dans un choix que certains ont tout de même jugé très surprenant, DC Comics va rebooter son personnage de Batman et c’est Robert Pattinson qui va incarner la chauve-souris. Mais, l’ancien héros de Twilight ne va pas être tout seul à l’écran et le reste du casting se dévoile peu à peu. Dans ce cadre, DC Comcis ne prend pas trop de risques, en misant sur des valeurs sûres pour The Batman.

The Batman, un casting de luxe

Le risque était bien sûr que Robert Pattinson porte à lui tout seul le film prévu à l’horizon 2021. S’il a réussi quelques bons films ces dernières années, rien ne garantit qu’il puisse incarner avec aisance un des super-héros les plus complexes de l’histoire du cinéma.

Mais la bonne nouvelle, c’est que ce film devrait avoir le droit à une sélection des personnages cinq étoiles pour l’accompagner sur l’écran. The Batman serait ainsi accompagné de Nightwing et Batgirl. Mais vous le devinez, si on trouve trois héros d’un côté, en face il y aura du monde aussi. Là encore, les révélations s’enchaînent. On trouve notamment le Pingouin, le Sphinx, Firefly, Double Face et Catwoman.

Mais c’est cette dernière qui attire le plus l’attention du côté du casting. Personnage que l’on peut considérer comme central, (coucou Anne Hathaway, Michelle Pfeiffer et Hale Berry qui n’ont pas fait trop honneur au personnage), il lui faut donc une actrice avec un certain bagage.

Or, deux noms semblent se dégager à l’heure actuelle. On trouve ainsi Tessa Thompson, qui incarne Valkyrie. C’est elle qui serait la favorite. De quoi dire sans doute adieu à son titre de reine d’Asgard. Autre alternative, Lupita Nyong’o, alias Nakia dans Black Panther. Mais puisqu’il faut apparemment une super-héroïne à tout prix, Alexandra Shipp, qui incarne Tornade dans les derniers X-Men serait aussi sur les rangs.