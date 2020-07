Comment la pandémie de COVID-19 a-t-elle influencé le classement des langages de programmation les plus populaires ?

L’index TIOBE mesure la popularité des langages de programmation. Cet index est mis à jour tous les mois depuis 2002. Comme son nom l’indique, c’est l’entreprise TIOBE Software BV basée à Eindhoven aux Pays-Bas qui met en place ce classement. D’ailleurs, celui de ce mois de juillet est assez intéressant puisque l’on remarque clairement que le langage de programmation R gagne rapidement du terrain sur le célèbre Python.

Par rapport à cette même période l’année dernière, de nombreux autres langages ont fait des bonds spectaculaires dans ce classement. TIOBE précise bien que cet index « ne concerne pas le meilleur langage de programmation ou le langage dans lequel la plupart des lignes de code ont été écrites ». L’index TIOBE permet simplement de recensé quel est le langage le plus populaire sur les principaux moteurs de recherche du monde.

Les statistiques en hausse

Comme nous l’avons évoqué, l’évolution du langage R largement utilisé dans les applications de statistiques et de lourds volumes de données est fulgurante. En effet, R est désormais huitième dans ce classement alors qu’en juillet 2019 il n’était que vingtième.

Selon Paul Jansen, PDG de TIOBE, il y aurait deux explications probables qui justifieraient cette fulgurante ascension. Premièrement, « les universités et les instituts de recherche ont délaissé les langages statistiques commerciaux comme SAS et Stata au profit des langages open source Python et R. » De plus, les langages statistiques ont largement été utilisés ces derniers temps dans la recherche d’un vaccin pour la COVID-19.

Cela signifie que la popularité du langage R pourrait rapidement s’effondrer lorsqu’un vaccin aura été découvert. Python pourrait donc reprendre sa confortable place de langage de programmation statistique le plus utilisé et apprit dans le monde. Sans grande surprise le haut de ce classement n’évolue que très peu et on retrouve un mois sur l’autre C, Java, Python, C++, C#, Visual Basic et JavaScript largement en tête.