Comment lancer une application iOS sur un MacBook ?

Comme on a pu le voir lors du dernier keynote Apple, l’environnement macOS ressemble de plus en plus à iOS. Les deux OS proposent encore plus de compatibilités. Aujourd’hui, le média américain MacRumors dévoile une information incroyable.

Après de longues heures d’analyses et de recherches, MacRumors dévoile comment utiliser n’importe quelle application iOS sous macOS depuis un MacBook doté du dernier SoC M1. Cela signifie que les applications Netflix, Spotify, Gmail, YouTube, Instagram, et bien d’autres qui n’existent pas sur l’App Store macOS, peuvent désormais être lancées depuis votre MacBook (si vous avez opté pour les dernières versions équipées de la puce M1).

Comment faire ?

Il suffit dans un premier temps de récupérer les fichiers de l’application iOS que vous souhaitez lancer sur macOS. Il s’agit des paquets qui affichent l’extension .IPA. Malheureusement, ces fichiers ne sont plus aussi faciles à localiser. C’est pourquoi nous vous conseillons d’utiliser iMazing pour vous faciliter la tâche.

Voici ensuite les étapes à suivre :

Installer iMazing sur votre Mac, en reliant votre iPhone.

Sélectionner les applications iOS que souhaitez utiliser sur Mac.

Sélectionner « Gérer les applications » ou « Manage Apps », dans le menu du bas.

Sélectionner « Bibliothèque » ou « Library ».

Télécharger les applications de votre choix.

Clique droit sur l’application, exporter IPA.

Pour finir, il suffit de double cliquer sur le fichier IPA afin d’installer l’application iOS sur votre Mac.

Si vous souhaitez réaliser cette manipulation, nous vous conseillons de le faire assez rapidement. Apple n’apprécie pas tellement qu’une solution tierce permette d’installer des applications sur ses produits. Pour la firme de Cupertino, seul l’App Store permet d’installer des applications en toute sécurité. Il ne serait pas étonnant qu’une mise à jour vienne perturber cette méthode.

Si vous voulez en savoir plus sur cette puce M1 et les nouveaux MacBook concernés, nous avons concocté quelques guides qui devraient vous satisfaire.