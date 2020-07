Comment le confinement a rendu certains abonnés encore plus accros à Netflix

Seriez-vous prêt à payer d’avantage pour regarder Netflix ? Il suffit de voir les nombreuses polémiques qui font suite aux augmentations du service de streaming pour voir que le sujet ne fait pas consensus. Pourtant, bon nombre d’abonnés semblent réellement prêts à accepter une augmentation de tarif.

C’est en tout cas ce qui ressort d’un sondage mené par des analystes de Cowen & Co auprès de 2500 consommateurs américains. Leur constat est clair puisque la part des clients de Netflix prêts à payer plus est passée de 47 % en décembre 2019 à 55 % en mai 2020. Elle augmente même davantage chez les abonnés qui regardent plus de sept heures de contenus par semaine et se situe désormais à 60 % contre 52 % en fin d’année dernière.

La crise est déjà là mais Netflix peut voir venir

Selon les experts cette évolution est finalement assez logique. Le confinement, qui a forcé de nombreuses personnes à rester chez elles, rend l’utilisation de Netflix encore plus essentielle qu’auparavant.

Rien n ‘indique pour autant que le service de streaming ait prévu d’augmenter ses prix au cours de l’année 2020. Cela représente toutefois une bonne nouvelle pour la compagnie et démontre l’attachement de ses clients.

La plateforme devra toutefois se montrer prudente pour la suite. Elle fait face à de sérieux adversaires avec des services tels que Disney+, HBO Max ou encore Apple TV+. Cette multiplication des offres pose un vrai problème. Les consommateurs veulent en effet essayer l’ensemble des services et ont donc pris pour habitude de profiter des essais gratuits avant d’annuler leurs abonnements.

De plus, la crise est déjà là et dans un précédent sondage que nous relayions il y a quelques semaines, 39 % des consommateurs américains ont déclaré une baisse de revenus. Dans ce contexte très compliqué la lutte s’annonce donc très âpre mais Netflix pourra s’appuyer sur sa popularité et son catalogue très riche pour convaincre ses abonnés de rester.