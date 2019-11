Comment le Marvel Cinematic Universe a bouleversé les comics

Combien des millions de personnes qui ont vu un film Marvel ces dix dernières années avaient déjà ouvert un comic imaginé par Stan Lee avant cela ? La proportion est sans doute très faible. Mais, cela n’empêche pas les films du MCU d’avoir une influence sur les comics. Si on ne regarde pas les films DC Comics ou Marvel de la même façon, on ne crée plus les comics à l’identique non plus. La preuve à travers plusieurs exemples.

Les comics Marvel influencés par les succès du box-office

Il faut commencer par le premier grand super-héros. Iron Man. Contrairement à ce que l’on pourrait penser ce n’est pas un héros majeur chez Marvel. Rien à voir avec Wolverine ou Spider-Man par exemple. Mais ce n’est même pas le cas le plus extrême. Les Gardiens de la Galaxie qui font des éclats au box-office sont plutôt mineurs dans les comics. Mais depuis ? Ils ont eu le droit à une série en continue, avec plusieurs spin-offs. Même chose pour Doctor Strange qui a eu le droit à ses comics solo pour la première fois depuis 20 ans. Black Panther est lui devenu un leader des Avengers dans les comics après son succès sur grand écran.

Cette transformation se retrouve aussi du côté des méchants. KillMonger a eu le droit à son propre comic. Le passage au premier plan de Thanos dans le MCU lui a aussi valu un retour en grâce côté littéraire. Malekith, le méchant de Thor : the Dark World, était un personnage secondaire depuis les années 80. Le film lui a offert une sérieuse montée en gamme. Les Chitauris du premier Avenger ont aussi eu le droit à leur propre invasion à grande échelle de la Terre.

Surtout, de façon plutôt ironique, certains personnages de comics, ont eu le droit à un relooking complet. L’objectif ? Les faire ressembler aux personnages des films, pour profiter de leurs succès… Enfin, on décernera la palme à l’Agent Phil Coulson, lui aussi vu dans le premier Avenger puis dans la série Agents of Shield. Il n’existait pas auparavant dans les comics, il y joue désormais un rôle central. Bref, d’ici quelques années, on pourrait bien se poser la question de l’œuf et de la poule… Qui sera arrivé le premier ?