Pourquoi le télétravail modifie en profondeur les relations entre salariés

Le recours au télétravail est sans doute un des effets les plus visibles de la pandémie de Covid-19. En l’espace de quelques semaines à peine, de nombreux salariés ont dû commencer à travailler depuis chez eux et beaucoup n’y étaient pas vraiment préparés. Avec le temps, on commence à en savoir plus sur les effets de cette nouvelle organisation.

Il semble tout d’abord que les employés apprécient plutôt le télétravail puisqu’une grande partie d’entre eux espèrent toujours en bénéficier une fois la crise sanitaire passée. Pour autant, le travail à domicile présente aussi certains dangers. L’économiste de l’Université de Stanford, Nicholas Bloom, explique par exemple craindre une explosion des inégalités entre les travailleurs. Certains salariés auraient en effet du mal à se former et verraient leurs perspectives d’évolutions de carrières entravées.

Un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle est à trouver

Le télétravail modifie aussi en profondeur les relations entre les employés d’une entreprise. C’est justement l’objet d’une enquête menée récemment par Adobe aux États-Unis. Il ressort que 42 % des salariés estiment qu’ils connaissent mieux leurs collègues que lorsqu’ils étaient au bureau. C’est notamment le cas des parents qui, pour 60 % d’entre eux, se sentent plus proches de ceux qui ont des enfants.

Ce résultat pourrait surprendre mais il est en réalité assez logique. Les réunions en visioconférence permettent en effet parfois de voir les intérieurs des maisons et l’intimité d’une personne. Certains collègues ont aussi pu sympathiser en utilisant des services de messageries professionnelles dédiées.

S’ils ne rejettent pas le télétravail, les répondants expriment toutefois une légère fatigue vis à vis de la vidéoconférence. Beaucoup d’entre eux jugent aussi que les rencontres réelles permettent d’être bien plus productifs que les réunions virtuelles.

Enfin, les salariés tentent de trouver une équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle et plus de la moitié d’entre eux ne consultent leurs e-mails qu’une fois la journée de travail officiellement commencée.