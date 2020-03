Comment les batteries de nos smartphones provoquent des incendies chaque mois

Quand on pense à des batteries qui explosent, c’est bien sûr avant tout la mésaventure de Samsung qui nous vient à l’esprit (même si Tesla fait aussi parler récemment). L’ombre du Galaxy Note 7 pèse encore très fortement sur l’entreprise sud-coréenne. Pourtant, loin des regards, du grand public et du buzz des réseaux sociaux, les batteries au lithium de nos smartphones, tablettes, trottinettes ou même cigarette électronique font peser une menace très sérieuse.

Des batteries à très haut risque

C’est le site The Verge qui est derrière cette enquête particulièrement poussée mais aussi surprenante. Face à la prolifération des batteries au lithium, les usines de recyclage font face à des dangers très sérieux. Concrètement, aux Etats-Unis, on parlerait d’un centre de recyclage qui part en fumée chaque mois à cause de feux de batterie.

Comment est-ce possible ? Non ce n’est pas un problème technique lié à ces fameuses batteries. Mais, les accumulateurs sont souvent très petits et donc impossible à repérer par les employés. Or, dans le cas où l’un d’entre eux est abîmé, chauffé à une très forte température ou court-circuités, les choses peuvent très mal se passer. Concrètement, ils commencent à fumer puis à brûler.

Impossible de nier l’existence du phénomène tant les chiffres sont accablants. Entre 2016 et 2019, selon Ryan Fogelman, vice-président de Fire Rover, une entreprise fabriquant des systèmes de prévention des incendies, la fréquence des incendies a augmenté de 26 %. Il y en aurait 1800 l’an dernier entre Etats-Unis et Canada.

En France, le phénomène n’est pas quantifié à l’heure actuelle mais il pourrait être moindre grâce à une certaine logique de prévention. C’est ainsi pour cela que l’on invite à déposer dans des centres de collecte nos piles et batterie. La prochaine fois que vous hésiterez, vous savez ce qu’il vous reste à faire…