Les incendies des batteries Tesla, sous l’œil d’une enquête

Entre 2012 et 2019, de nombreux cas d’incendies de batteries de Tesla ont été relayé dans la presse. Pourtant, il est certain que d’autres ne se sont jamais attiré les médias, et tous ont, d’une façon générale, étaient analysés par la suite directement par le constructeur, soit seulement en interne.

Selon un article du Los Angeles Times, l’administration nationale de la circulation et de la sécurité routière a demandé à Tesla de produire tous les documents relatifs « aux incendies de batteries à haute tension, qui ne sont pas liés à une collision ou à des dommages de la batterie », que ce soit sur ses Model S et Model X.

Une enquête sur les batteries Tesla

L’objectif de cette étude sera de déterminer la nature des différents départs de feu qu’on connut chaque exemplaire de Model S ou Model X victimes d’un incendie. La NHTSA souhaite en réalité en savoir plus sur ces incendies, pour savoir si les mises à jour effectuées ultérieurement par Tesla étaient nécessaires.

Il faut dire qu’après l’incendie d’une Model S en mai dernier à Hong Kong, Tesla a déployé une mise à jour faisant perdre de l’autonomie à chaque exemplaire, pour « protéger la batterie et augmenter la longévité ». Malheureusement, la clientèle du modèle n’avait pas bien réagi, notamment du fait que leur voiture – achetée aux alentours de 100 000 dollars – avait perdu une forte valeur à la revente.

Ainsi, la NHTSA va chercher à établir un lien entre les incendies rencontrés sur certains modèles, et les solutions trouvées par la marque dans ses mises à jour. Pour ce faire, l’administration appelle Tesla à produire des documents de « tous les éléments originaux écrits, imprimés, dactylographiés, enregistrés ou graphiques, de quelque nature que ce soit… de tous types, descriptions », pour pouvoir dresser un bilan des mésaventures de chaque batterie incendiée dans le monde.

De son côté, la Model 3 n’est pas visée par l’affaire. Il faut dire que ses batteries ne se présentent pas de la même manière. Son système de batteries diffère de celui des Model S et Model X, tout comme son système de refroidissement liquide.