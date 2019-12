Comment les plateformes de streaming de jeux vidéos s’arrachent les meilleurs streameurs

Jeremy Wang, alias Disguised Toast, a été recruté par Facebook Gaming cette semaine. Son nom ne vous dit peut-être rien mais le streameur est suivi par plus d’un million de personnes sur Twitch. Interrogé par CNN, il précise : « J’ai reçu une offre de chaque plateforme de streaming majeure, mais j’ai décidé de choisir Facebook, car je pense que son potentiel est le plus important. Changer de plateforme présente toujours un risque, mais mes recherches m’ont conforté dans mon choix. » Ce transfert représente un très beau coup pour le réseau social, mais elle illustre surtout la lutte engagée entre services de streaming pour recruter les vidéastes les plus populaires.

Twitch n’est pour l’instant pas affecté par ces départs

Le cas le plus emblématique de cette bataille n’est autre que Ninja, le streameur le plus populaire au monde, qui est passé cet été de Twitch à Mixer. Son départ est un gros coup dur, sa chaîne où il streamait en direct sur le jeu Fortnite compte en effet quasiment 15 millions d’abonnés. A l’époque, Mixer s’était félicité de cette prise de choix : « Nous sommes ravis d’accueillir Ninja et sa communauté au sein de Mixer. Mixer est un lieu qui a été créé pour être positif et accueillant dès le premier jour. Nous attendons avec impatience l’énergie que Ninja et sa communauté apporteront. »

Surtout que les choses ne se sont pas arrêtées là puisqu’en octobre, Shroud, un autre joueur très populaire est lui aussi passé de Twitch à Mixer. Une véritable fuite des talents qui ne semble pour l’instant pas bénéficier à la plateforme de Microsoft. Pour le troisième trimestre, on note en effet une baisse du nombre d’heures vues (-10,6%) et du nombre moyen de spectateurs par chaîne. A l’inverse, Twitch voit le nombre d’heure vues augmenter (+4,5%) et une hausse du nombre moyen de spectateurs par chaîne.

Il reste à voir comment le service de streaming résistera sur la durée à ces nombreux départs. D’autant que de nouvelles plateformes se lancent sur le marché du streaming de jeux vidéo. C’est notamment le cas de Caffeine qui mise également sur le recrutement de stars pour doper son audience.