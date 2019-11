Comment les show Marvel sur Disney+ apprennent des erreurs du passé

Si Disney+ prépare désormais plusieurs séries Marvel, ce n’est pas la première fois que le Marvel Cinematic Universe se décline sur le petit écran. Agent Carter, Marvel : les Agents du SHIELD ou encore les différentes séries diffusées sur Netflix sont notamment déjà passés par là. Mais honnêtement, peu d’entre elles ont réussi à se tailler une place au soleil cathodique. Bonne nouvelle, les futurs programmes semblent déjà prendre une direction différente.

Les séries Marvel sont des films comme les autres

Le premier reproche que l’on a régulièrement fait aux séries Marvel, c’est le manque de lien avec le Marvel Cinematic Universe. Des références par-ci ou par-là, des personnages qui jouent sur les deux tableaux comme l’Agent Coulson… Mais honnêtement, on ne sentait pas une dimension unifiée. Cet écueil vole en éclats selon les projets déjà annoncés.

Le second aspect est financier. Le deal initial avec Netflix était pour un budget de 200 millions. Peu pour cinq séries. Mais, Marvel devrait déjà investir plus de 100 millions, voir même 150 millions pour chacune de ses séries. Quand on voit Thor : Ragnarok à 180 millions, la différence commence à être ténue.

Par ailleurs, les séries Marvel sur Netflix et autres avaient le problème de la longueur. Trop souvent, il fallait s’investir dans la durée (plus de 10 épisodes). Un format temporel pas forcément accessible à ceux qui ont plutôt l’habitude des films. Mais du côté des nouvelles séries, le programme annoncé est de six épisodes. Bref, plus d’argent, moins d’épisodes… Des avantages concrets et évidents.

Enfin, le dernier point très positif est celui des personnages. Marvel et Disney+ vont nous proposer des personnages bien connus. Sans vouloir faire insulte au Punisher ou au Daredevil, ils sont moins connus que Hawkeye, Loki ou Scarlett Witch. Le grand public connaît bien plus ces derniers et pourra donc s’immerger plus facilement dans les séries. Affaire à suivre.