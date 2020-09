Comment l’IA de Google repère les breaking news en seulement quelques minutes

Pandémie, incendies et catastrophes naturelles, élections… Les informations se succèdent et dans un monde interconnecté, elle se diffusent de plus en plus vite. Pour répondre au plus vite et au mieux à ces périodes de crise, Google fait en permanence évoluer son portail Actualités. Le géant du web recourt pour cela à l’intelligence artificielle et à diverses techniques d’apprentissage automatique.

Un système perfectionné pour lutter contre les fausses nouvelles

L’enjeu est de taille pour faire face à la désinformation, surtout dans ces périodes où les premiers instants sont cruciaux. Google a justement indiqué dans un billet de blog qu’elle travaillait sur ces informations chocs où l’on peut entendre en quelques minutes, tout et son contraire :

Au cours des dernières années, nous avons amélioré nos systèmes pour reconnaître automatiquement les dernières nouvelles concernant les moments de crise tels que les catastrophes naturelles et nous assurer de renvoyer les informations disponibles les plus fiables. Nous avons également fait des progrès significatifs dans notre capacité globale à identifier avec précision les dernières actualités, et ce, plus rapidement. Nous avons amélioré notre temps de détection, passant de 40 minutes il y a à peine quelques années, à maintenant quelques minutes à peine pour les breaking news.

Pour perfectionner son IA, Google affirme procéder à des tests réguliers sur les recherches, à raison d’un million depuis 2017, pour une moyenne de mille par jour. Pour éloigner le plus possible ses utilisateurs des fausses nouvelles, l’idée est aussi de les orienter vers des extraits de sources légitimes telles que Wikipedia. Et si des informations fausses de l’encyclopédie en ligne venaient polluer les recherches, l’entreprise affirme que son système est désormais en mesure de les détecter avec une précision de 99 %.

Récemment, la compagnie a décidé de créer une section dédiée au Coronavirus sur Google Actualités. Les informations sont organisées par sujet, ce qui permet de suivre la pandémie dans toutes ses différentes facettes. Une fois encore, la part belle est donnée aux sources légitimes et notamment aux organisations officielles.