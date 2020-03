Comment l’impression 3D pourrait-elle combler la pénurie de masques et autres accessoires médicaux ?

Vous n’êtes pas sans savoir que la France et bien d’autres pays connaissent une forte pénurie de masques et autres outils médicaux. Depuis quelques jours, un élan de solidarité a poussé de nombreuses maisons de haute couture à confectionner des masques, cependant la mode n’est pas le seul secteur à se mobiliser.

Alors que l’Italie reste le pays européen le plus touché par le COVID-19, le PDG d’une startup italienne spécialisée dans l’impression 3D se rend compte que l’un des hôpitaux en première ligne dans ce combat contre la maladie commençait à souffrir d’une pénurie d’un élément indispensable : les valves qui connectent les respirateurs aux masques à oxygène.

Cristian Facassi, le PDG en question explique : « Lorsque nous avons entendu parler de la pénurie, nous avons contacté immédiatement l’hôpital. Nous avons imprimé des prototypes. L’hôpital les a testés et nous a dit qu’ils fonctionnaient. Nous avons donc imprimé 100 vannes et je les ai livrées personnellement. »

Suite à cet exemple, des cas similaires ont été recensés un peu partout dans le monde. Isaac Budmen et Stephanie Keefe ont imprimé plus de 300 visières de protection pour les travailleurs du secteur médical. Ces deux individus dirigent la société Budmen Industries qui vend des imprimantes 3D, ils ont réquisitionné 16 imprimantes pour venir en aide et réguler ces manques dans de nombreux établissements.

L’impression 3D, une technologie relativement nouvelle qui peut tout créer. Que ce soit des bâtiments ou encore des structures minuscules et complexes. Pourtant, cette technologie est encore trop peu utilisée et notamment dans le secteur de la santé. Le coronavirus aura servi d’électrochoc pour enfin remarquer l’importance de l’impression 3D et son côté pratique pour produire rapidement sans passer par différentes étapes de confection et de livraison.

Les entreprises du monde entier, spécialisées dans ce domaine, se sont mobilisées pour créer des solutions accessibles pour tous qui permettraient de ne plus avoir à faire à ce genre de pénurie.