Comment Mars 2020 pourrait-il apporter une preuve de vie sur la planète rouge ?

Le rover Mars 2020 devrait arriver sur la planète rouge dès le début de l’année 2021. Cette mission enverra l’astromobile le plus évolué jamais envoyé par la NASA, en dehors de notre planète. Mars 2020 contient absolument tous les outils et capteurs nécessaires pour envoyer une multitude de données sur Terre. Ces dernières devraient permettre aux scientifiques d’en apprendre davantage sur notre voisin orangé.

En toute honnêteté, une chose intéresse principalement les chercheurs terrestres : confirmer l’existence d’une trace de vie martienne, actuelle ou passée. Le rover Mars 2020 va atterrir près d’un énorme lac où la vie est susceptible d’exister. En effet, un nouvel article publié dans la revue Icarus, révèle que l’intérieur du cratère de Jezero est probablement riche en minéraux qui sont appelés carbonates. On retrouve ce type de minéraux dans les coquillages, mais aussi dans les coraux.

Le cratère de Jerezo : un endroit privilégié

Selon les scientifiques de la NASA, le cratère de Jerezo était il y a 3,5 milliards d’années un vaste lac, et si la vie a eu existé sur la planète rouge il devrait forcément rester des fossiles et autres indices à découvrir. Le tour du cratère est plein de carbonates, il se pourrait qu’en approfondissant les recherches à cet endroit les scientifiques puissent fournir la preuve que la vie a bel et bien existé sur Mars.

Ken Williford du Jet Propulsion Laboratory de la NASA, à l’origine du rover, a déclaré : « la possibilité que les carbonates résiduels se soient formés dans l’environnement du lac a été l’une des caractéristiques les plus excitantes qui nous ont menés à notre site d’atterrissage Jezero. La composition chimique des carbonates sur les rives d’un ancien lac est une recette fantastique pour préserver les traces de la vie et du climat anciens. Nous sommes impatients de remonter à la surface et de découvrir comment ces carbonates se sont formés. »

Il faudra encore patienter quelques mois, puisque le lancement de Mars 2020 est prévu pour l’été de l’année prochaine, il devrait finalement atterrir sur Mars en février 2021. Récemment, le visionnaire (un peu trop ?) Elon Musk expliquait ses plans pour construire une ville habitable sur Mars.