Comment OnePlus veut concurrencer Sony et Samsung avec sa future TV

Alors qu’un lancement est prévu pour septembre, OnePlus distille des informations au compte goûte sur sa première télévision. Dernière info dévoilée, la taille et le type de dalle. La OnePlus TV proposera donc un écran QLED de 55″.

En parallèle, le CEO de la société, Pete Lau, a donné une interview au site Gadgets360 dans laquelle il a donné d’autres indications importantes sur la OnePlus TV. Dans son interview il explique que, pour lui, la TV en tant que telle n’a plus d’avenir, et qu’elle se transforme de plus en plus en « Smart Display », qui doit vous indiquer les informations dont vous avez besoin, au moment où vous en avez besoin. Pour Lau, l’intelligence artificielle aura un rôle majeur pour l’évolution de la télévision dans les prochaines années.

Upgrade to an unparalleled viewing experience with a 55" QLED display on the OnePlus TV 📺 Get notified – https://t.co/LTDvaPHwH0 pic.twitter.com/Wyg4aONW9W — OnePlus India (@OnePlus_IN) August 22, 2019

Une version optimisée d’Android TV pour connecter la maison

Il veut donc développer tout un écosystème d’écran, car « dans le futur, les membres du foyer n’auront plus un ou deux écrans, mais une multitude dans plusieurs pièces, et ils diffuseront des informations variées, tout en étant interconnectées« . Le premier pas pour la marque est « de faire une excellente TV, car je [Lau, ndlr] ne vois pas beaucoup d’excellents modèles sur le marché à l’heure actuelle« .

Pour lui, si certaines marques proposent d’excellentes dalles et design, l’expérience utilisateur est mauvaise, et d’autres font l’inverse. Pour assurer la qualité de l’image, la marque a choisi la dalle QLED, pour se placer en confrontation directe avec Sony et Samsung. Pour assurer la qualité des fonctions intelligentes, OnePlus travaille sur une version optimisée d’Android TV, qui profitera de la base de smartphones OnePlus en circulation pour faciliter la navigation.

Reste à connaître le prix de cette OnePlus TV, qui veut se confronter à Sony et Samsung en proposant un tarif inférieur. La OnePlus TV sera lancé en Inde pour un premier test avant, éventuellement, d’arriver sur de nouveaux marchés. Nous aurons toutes les informations fin septembre, avec la keynote de présentation.