Comment passer facilement de Google Chrome à Firefox Quantum ?

Le Firefox nouveau est arrivé et sonne comme un nouveau départ pour la fondation Mozilla. L’objectif est clair, séduire à nouveau les internautes et grappiller des parts de marché à l’ogre Chrome. On vous explique comment passer facilement du navigateur de Google à Firefox Quantum.

Le navigateur qui veut détrôner Chrome

Incontournable il y a quelques années et challenger numéro un d’Internet Explorer, Firefox a peu à peu perdu de sa superbe et des parts de marché au profit de Google Chrome. Basé sur le projet libre Chromium, Chrome a profité de la puissance de Google et de méthodes parfois douteuses (de l’installation à son utilisation, Chrome est perçu comme un spyware par ses détracteurs). Malgré les polémiques et la boulimie de Google pour les données personnelles, le succès est au rendez-vous et la part de marché de Chrome grimpe plus vite que l’évolution de son numéro de version.

Il faut dire que le navigateur de Google brille par ses performances et se place comme le navigateur le plus rapide du marché, loin devant Firefox. Le navigateur open source a du mal a tenir la comparaison et les valeurs défendues par la fondation Mozilla ne suffisent pas toujours à retenir les utilisateurs.

Avec Firefox Quantum, Mozilla veut revenir dans la course et faire de l’ombre à Chrome. Cette nouvelle version (Firefox 57) tient son nom du projet Quantum, un projet de longue date qui devrait transformer le navigateur en créant un tout nouveau moteur de rendu (Quantum), ce dernier venant remplacer Gecko.

Chez Mozilla, on annonce que « Firefox Quantum est deux fois plus rapide que la version distribuée il y a 6 mois », un signe fort de la part de la fondation qui a décidé d’attaquer Chrome dans le domaine où il est le plus fort, celui des performances.

Plutôt que de vous prouver à coups de benchmark qui est réellement le plus rapide, on vous propose de voir comment passer facilement de Chrome à Firefox. Vous pourrez alors vous faire votre propre opinion et nous dire lequel vous préférez.

1. Installer Firefox Quantum

OK, vous n’aviez pas forcément besoin de nous pour savoir que pour utiliser Firefox Quantum, il faut d’abord le télécharger. Comme on est gentil, on vous met directement le lien pour télécharger la dernière version de Firefox.

Maintenant que Firefox est installé, vous aurez droit à une présentation du navigateur et à une explication de la politique de confidentialité de Mozilla. La fondation joue la carte de la transparence et l’on vous conseille de prendre le temps de lire ces explications.

En bas de page et après avoir pris connaissance des données que collecte Firefox, vous pourrez décider si vous souhaitez autoriser Mozilla à recevoir vos données personnelles.

2. Importer les favoris et les réglages

Une fois installé, vous pouvez importer le contenu de votre ancien navigateur et retrouver directement vos favoris, historique de navigateur et mots de passe de Google Chrome au sein de Firefox.

Il suffit d’appuyer sur Ctrl/Cmd+Shift+B pour retrouver la fenêtre Bibliothèque permettant d’importer les données d’un autre navigateur.

3. Se familiariser avec la nouvelle interface et les nouvelles fonctionnalités

Depuis quelques années déjà, les navigateurs proposent des interfaces minimalistes (coucou Google Chrome). Les anciens utilisateurs de Firefox ne seront pas dépaysés par la mise à jour de l’interface graphique du navigateur.

Pour les nouveaux, la prise en main n’est pas compliquée, l’interface de base n’est pas si éloignée de Chrome avec les onglets en haut de l’écran et les réglages sur la droite. Et puisqu’on parle des réglages, l’une des forces de Firefox est la personnalisation. On vous invite donc à faire un tour du côté des options de personnalisation pour trouver la combinaison qui vous correspond le mieux.

Il est par exemple possible de remettre la barre de recherche, celle-ci peut être pratique si vous changez souvent de moteur de recherche.

C’est aussi l’occasion de découvrir l’outil intégré de capture d’écran que Firefox a déployé fin octobre.

4. Synchronisez vos navigateurs pour ordinateurs et mobiles

Cette étape n’est pas indispensable, mais peut être très pratique si vous passez régulièrement de votre navigateur desktop à votre navigateur mobile ou utilisez votre navigateur sur des appareils différents.

Comme Google avec Chrome, Firefox permet de synchroniser les marque-pages, les modules complémentaires, l’historique de navigation et autres informations sur les sites avec son outil Firefox Sync.

Si l’option vous intéresse, il sera alors intéressant d’installer Firefox sur votre smartphone (iOS ou Android). À noter que Mozilla propose également Firefox Focus, un navigateur privé.

5. Définir votre page d’accueil et votre page de démarrage

Maintenant que nous avons fait connaissance avec Firefox Quantum, il est possible de personnaliser sa page d’accueil et sa page de démarrage. Cela se passe dans la partie réglage et vous pourrez par exemple choisir la page courante comme page d’accueil ou choisir un marque-page.

Concernant la page de démarrage, Firefox propose d’afficher votre page d’accueil, d’afficher une page vide ou d’afficher les derniers onglets et fenêtres utilisés.

Dans cette partie réglage, vous pourrez également définir Firefox comme navigateur par défaut.

6. Installer des extensions

Firefox a longtemps profité de son catalogue d’extension pour se démarquer. Aujourd’hui, la plupart des extensions sont également disponibles sur Google Chrome, mais Firefox reste une référence en la matière.

On vous laisse donc découvrir le catalogue des modules complémentaires de Firefox qui vous permettra de retrouver vos extensions favorites et d’en découvrir de nouvelles.

Attention toutefois, Firefox Quantum marque une rupture avec les versions précédentes et a décidé de se tourner vers la technologie WebExtension. Les éditeurs ont été prévenus à l’avance de ce changement, mais il se peut que certains modules ne soient pas encore devenus des WebExtensions.

7. Changer de moteur de recherche par défaut

L’étape est facultative, mais si le fait d’avoir Google comme moteur de recherche par défaut ne vous plait pas, vous pouvez facilement le changer. Il suffit de se rendre dans Options puis Recherche pour modifier son moteur de recherche. Par défaut, Firefox propose plusieurs moteurs de recherche (Google, Yahoo, Bing, DuckDuckGo) ainsi que des moteurs de recherche pour Amazon ou eBay.

Il est également possible d’ajouter facilement un moteur de recherche, il faut pour cela se rendre tout en bas de la page pour « Découvrir d’autres moteurs de recherche ».

Il sera alors possible d’ajouter YouTube ou le moteur de recherche européen Qwant.

Vous pouvez désormais naviguer avec Firefox Quantum et nous dire ce que vous pensez de cette nouvelle version. Bonne navigation !

(Source : The Next Web)