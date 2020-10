Comment savoir si vous pouvez profiter de Netflix en 4K HDR ?

Vous attendez impatiemment de pouvoir regarder Netflix en 4K ? Vous allez encore devoir attendre quelque temps, sans même être sûr de pouvoir en profiter. Apple devrait déployer MacOS Big Sur d’ici la fin de l’année. C’est à ce moment seulement que les utilisateurs pourront profiter de Netflix en 4K HDR sur leur MacBook. Enfin pas tout à fait encore. Apple précise qu’il faudra un ordinateur équipé d’un écran compatible, et surtout une puce de sécurité T2, pour enfin pouvoir profiter de votre série préférée dans une qualité extrême.

Une liste de conditions laborieuse.

Vous vous demandez sûrement quels sont les appareils compatibles. En voici la liste : MacBook Pro 2018 ou plus récent, MacBook Air 2018 ou plus récent, Mac mini 2018, Mac Pro 2019, iMac Pro et iMac 2020. Une telle exigence est en lien avec la puce T2, comme on peut le lire sur le site d’Apple, cette puce a la capacité de transcoder les vidéos HEVC jusqu’à deux fois plus vite que sa précédente génération, la puce T1. Si les vidéos Netflix sont encodées en HEVC, cela devrait expliquer pourquoi Apple est aussi restrictif.

Pour le moment, ni Apple ni Netflix n’ont décidé de commenter cette annonce. Par ailleurs, avoir une puce T2 n’est pas la seule condition pour espérer profiter de Netflix en 4K. Il est primordial d’installer la prochaine mise à jour MacOS Big Sur, mais également de souscrire à l’abonnement Netflix de 15,99 euros par mois. Pour finir, pas question d’utiliser Chrome ou Firefox, la 4K sera uniquement accessible depuis le navigateur Safari. Cela représente beaucoup de conditions pour profiter simplement d’une meilleure résolution. Espérons qu’à l’avenir les deux sociétés trouveront une solution pour rendre cette option plus accessible.

Les utilisateurs PC peuvent déjà profiter de la 4K avec Netflix, grâce au navigateur Microsoft Edge. Toutefois, le processeur est également décisif dans la compatibilité, ce qui rend la tâche aussi compliquée.