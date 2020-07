Bientôt, vous pourrez regarder des séries Netflix en 4K HDR sur Safari

La semaine dernière, Apple a présenté ses nouveautés aux développeurs lors d’une conférence WWDC virtuelle. Cet événement a été l’occasion, pour la firme, de dévoiler iOS 14 ainsi que macOS Big Sur, la prochaine version de son système d’exploitation pour les ordinateurs. Et cette nouvelle version inclut quelques améliorations pour Safari, dont une nouveauté en ce qui concerne le streaming.

En effet, comme le rapporte le site 9to5Mac, sur la version beta de macOS Big Sur, les utilisateurs ont enfin la possibilité de regarder des films et des séries sur Netflix en 4K. Les contenus Dolby Vision et HDR10 seraient aussi pris en charge. Cependant, cette amélioration logicielle ne sera pas disponible sur tous les ordinateurs, puisque la 4K HDR n’est disponible que sur les Macs présentés en 2018 ou plus tard.

Une amélioration de la qualité du streaming pourrait également être observée sur les iPhone car sur iOS 14, Apple adopterait enfin le codec VP9, permettant de regarder des vidéos YouTube en 4K.

Apple essaie de rendre Safari plus intéressant

Pour distinguer son navigateur de ses concurrents, Apple mise énormément sur la protection de la vie privée. Par exemple, Safari propose déjà une fonctionnalité contre les traceurs qu’on ne trouve pas sur tous les navigateurs. Et la prochaine version inclura de nouvelles protections de la vie privée de l’utilisateur contre les outils de suivi des publicités.

Néanmoins, la vie privée ne suffit pas. Et Apple semble s’en rendre compte puisque la firme de Cupertino va par exemple faire en sorte que les utilisateurs de Safari aient accès à plus d’extensions. Comme nous l’évoquions dans un précédent article, Apple a annoncé, lors de la WWDC, une mesure qui facilitera la création d’extensions pour Safari en permettant aux développeurs d’utiliser les technologies web Javascript, CSS et HTML. Mais en plus de cela, la firme de Cupertino va proposer un convertisseur qui permettra aux développeurs de facilement faire un portage de leurs extensions pour Chrome, Edge ou Firefox vers Safari. L’objectif est clair : si un internaute veut passer de Chrome à Safari pour protéger sa vie privée, il pourra accéder à la plupart des extensions qu’il utilisait sur le navigateur de Google.

Sinon, pour rappel, Apple vient aussi d’annoncer sa transition des processeurs Intel vers les processeurs « Apple Silicon » qui sont basés sur les technologies Arm.