Comment Stranger Things a donné une seconde vie à Donjons et Dragons

Pour beaucoup de jeunes trentenaires un peu geeks sur les bords, l’univers de Donjons et Dragons occupe une place quelque peu particulière. Que l’on ait entendu parler ou que l’on y ait joué, le célèbre jeu de rôle fait à minima parti de l’imaginaire collectif. Aujourd’hui encore, son univers continue de s’étendre, des guides paraissent, on est ainsi à la cinquième édition. Mieux encore, Donjons et Dragons a presque trouvé une nouvelle jeunesse avec des podcasts et des livestream qui ont quelque peu dépoussiéré les plateaux de jeu, les fiches de personnage et les D20. Mais, l’impact de Stranger Things dans le renouveau n’est pas à négliger. Loin de là.

La nostalgie Stranger Things

Bien sûr, rien de neuf, sous le soleil. Stranger Thing pioche allègrement dans les années 80 pour construire son univers. Si le bestiaire de la série va plutôt chercher ses inspirations du côté de Lovecraft ou Stephen King, les personnages de la série ne reculent pas à l’idée d’une petite partie de D&D. Même si durant la dernière saison, c’est un peu plus compliqué.

Mais les voir jouer à l’écran dans la série qui cartonne sur Netflix aurait surtout donné des idées aux joueurs. Ainsi, certains joueurs cherchent à mettre la main sur de vieux sets. Or, ceux-ci ont tout simplement vu leurs prix exploser. A la façon d’une console rétro dont la valeur aurait pu augmenter ces dernières années, c’est la même chose pour Donjons et Dragons. Certains box de volumes peuvent ainsi se vendre plusieurs milliers de dollars aux Etats-Unis.

Et pour ceux qui préfèrent les produits actualisés, Hasbro avait aussi lancé en début d’année une version de Donjons et Dragons avec les personnages phares de la série de Netflix. A partir de 15 dollars sur Amazon. Mais rien ne vaut l’original.