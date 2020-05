Comment Twitch prévoit de se tourner vers de nouveaux programmes interactifs

Depuis le début du confinement, bon nombre de services ont connu une forte augmentation de leur utilisation. C’est le cas de nombreuses applications de visioconférences, mais aussi de plateformes de visioconférences. Netflix a exposé son record de nombre d’abonnés au premier trimestre avec plus de 15 millions de nouveaux utilisateurs à travers le monde.

Quel est l’objectif d’un tel projet pour Twitch ?

Le leader du streaming n’est pas le seul à profiter de la situation sanitaire, car Twitch a également enregistré une forte hausse des utilisateurs et du temps passé sur sa plateforme. La société propriétaire de la plateforme, Amazon, a donc décidé de s’essayer à de nouveaux formats qui dépassent le cadre du jeu vidéo initialement fourni par le service. Avec ces changements, Twitch espère consolider sa base d’adeptes tout en élargissant celle-ci en dévoilant des programmes interactifs d’un nouveau genre.

Dans un rapport, Bloomberg indique que Twitch prévoit de financer une série originale non scénarisée et basée sur l’interaction avec les utilisateurs. Celle-ci pourrait être diffusée deux à trois par semaine et porterait sur des thèmes comme les rencontres, les jeux ou encore le sport. Cela représenterait entre quatre à dix heures de programmation par semaine.

Selon les documents, ces émissions pourraient s’adresser à deux types d’utilisateurs de Twitch : d’un côté, les hommes de 18 à 24 ans amateurs de jeux vidéo et de l’autre, les personnes de 18 à 24 ans intéressées par le divertissement.

Pour arriver à son objectif, Twitch pourrait dépenser entre 50 000 et 250 000 dollars par semaine. Si ce montant peut sembler minime par rapport à d’autres acteurs comme Netflix et HBO, il devrait être à la hauteur pour permettre la concrétisation des ambitions de la plateforme américaine.

Avec un tel projet, Twitch espère se démarquer tout en faisant un lien entre le domaine des jeux vidéo et celui de la télévision. Encore faut-il que la communauté adhère au concept et que celui-ci soit à la hauteur, car les projets qui mêlent la culture Internet à la télévision peuvent parfois ne pas être à la hauteur (… du moins à leurs débuts).