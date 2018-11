Comment utiliser le mode « Photo 3D » de Facebook

Avec la puissance de ses algorithmes d’intelligence artificielle dédiés à l’image, Facebook fait le travail que ne font (malheureusement) pas les fabricants de smartphones en déployant des fonctionnalités uniques.

Après les photos à 360°, après le flou « bokeh » sur les vidéos Live (qui a étrangement disparu depuis quelques semaines), et même après le mode Portrait dans l’application de sa filiale Instagram, Facebook a annoncé récemment le mode Photo 3D pour iPhone.

Photo 3D Facebook : d’étonnantes photo en « relief »

De quoi s’agit-il ? L’algorithme de Facebook tire profit des photos en mode Portrait prises avec les iPhone dotés d’une double lentille et de capteurs de profondeur afin de distinguer l’avant-plan de l’arrière-plan des clichés et d’appliquer un effet 3D, qui donne du relief aux photos lorsque l’on les fait légèrement pivoter. Si la photo choisie est particulièrement soignée, l’effet peut être spectaculaire, voire bluffant, même si le rendu n’est pas exempt de petits défauts.

Cette fonctionnalité est en cours de déploiement depuis quelques semaines chez les utilisateurs de Facebook, et elle est arrivée ce jour dans mon application.

Pour l’utiliser c’est très simple. Il faut lancer l’app Facebook pour créer une publication. En cliquant sur Exprimez-vous en haut de l’écran, vous faites apparaitre dans la moitié inférieure de celui-ci une liste déroulante d’options. Faites défiler cette liste jusqu’à « Photo en 3D » puis sélectionnez une photo en mode Portrait de votre pellicule, validez, testez le résultat en faisant pivoter votre iPhone dans plusieurs directions, et si le résultat vous plait, vous pouvez publier, comme je l’ai fait sur ce post avec cette photo brute, non retouchée.

Si vous n’avez pas accès à cette fonctionnalité, soyez patient et surveillez les mises à jour de votre app Facebook, elle ne devrait pas tarder à arriver.

Rappelons que cette option n’est disponible que sur l’app iOS, pour les iPhone avec double capteur, à savoir iPhone 7 Plus, 8 Plus, X, Xs et Xs Max.