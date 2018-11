Comment voir combien de temps vous passez sur Facebook, Instagram, votre iPhone ou Android

Les smartphones sont devenus le prolongement de nos pauvres cerveaux, voire même des béquilles. Idem pour internet et les réseaux sociaux. Ce qui est raccord finalement puisque les premiers permettent d’accéder aux seconds.

Si vous avez la sensation que cela a assez duré et qu’il est grands temps de réduire votre activité sur les différentes plateformes avant que celles-ci aient définitivement grillé les neurones qu’il vous reste et votre capacité à socialiser en dehors d’un écran, voici de quoi en avoir le cœur net. Chacun à sa façon, Facebook, Instagram, Apple et Google proposent des outils qui vous permettent de faire le point sur votre addiction.

Bonnes et mauvaises surprises en perspective…

Connaitre le temps passé sur Facebook

Dans l’application Facebook sur iOS et Android, vous trouverez « Temps passé sur Facebook » dans le menu « Paramètres et vie privée ». Cliquez sur la flèche à droite pour dérouler la liste, puis descendez jusqu’à « Votre temps passé sur Facebook ». Vous obtiendrez un graphique à barres de la semaine, avec votre temps d’utilisation affiché en heures et minutes par jour, et le temps moyen que vous avez passé chaque jour. Dans sa grande bonté, Facebook vous permet de de définir une alerte qui sonnera quand vous aurez atteint la durée d’utilisation que vous avez définie. Pour cela, cliquez sur « Définir un rappel quotidien ». Personnellement, au vu de mes résultats, je viens de limiter à une heure et je pense que cela me fera le plus grand bien, surtout en ce moment, ou entre les Gilets Jaunes et d’autres actus, c’est un peu la fête des trolls.

Connaitre le temps passé sur Instagram

Vu que c’est la même maison, la procédure et les fonctionnalités sont un peu identiques. Ouvrez l’application puis cliquez sur votre profil. Ensuite faites un tap sur les trois petits traits en haut à droite. Puis dans la liste déroulante, tapez (pas trop fort) sur « Votre activité », et vous arrivez sur un écran et des options similaires à celles de Facebook.

Attention, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram, ces outils ne sont accessibles que dans les applications mobiles et ne tiennent pas compte du temps passé sur ces services à partir d’un autre appareil, et donc d’un ordinateur de bureau. Les outils Instagram et Facebook ne comptabilisent pas non plus votre utilisation totale des appareils. Les chiffres dans le diagramme à barres indiquent seulement combien de temps vous passez sur Facebook ou Instagram sur le smartphone à partir duquel vous les questionnez. Selon votre utilisation, il se peut donc que les données indiquées soient bien en-deça de la réalité…

Connaitre le temps passé sur iPhone

Depuis iOS 12, Apple propose une nouvelle fonctionnalité : Temps d’écran. Elle est accessible dans « Réglages > Temps d’écran ». Vous pouvez y définir un « Temps d’arrêt » qui correspond à un programme de temps sans écran. Pendant cette période, seuls les apps de votre choix et les appels téléphoniques seront autorisés. Vous pouvez également limiter le temps quotidien que vous souhaitez consacrer à une sélection d’applications, classées de facto par Apple en catégories pré-définies. Vous pourrez enfin définir les applications toujours autorisées quelque soit les restrictions que vous avez appliquées.

Connaitre le temps passé sur Android

Sur Android One et sur les smartphones Pixel de Google, l’application « Bien-être numérique » propose un tableau de bord pour suivre l’usage du smartphone, le nombre de notifications reçues et le temps passé sur les applications. Il y a également une fonctionnalité qui permet de limiter le temps passé sur une appli. Et le soir, un mode Sommeil vous aider à vous déconnecter en désactivant les notifications et en faisant passer l’écran en nuances de gris.

Même si leur intérêt est que nous passions un maximum de temps sur leurs plateformes, les géants du web et de la tech ont compris que ceci pourrait devenir contre-productif pour eux, et donc pour leur business. Ils font donc le pari que si nous leur consacrons moins de temps, le temps passé sera de meilleure qualité, et donc plus profitable. Toujours cette vieille histoire de temps de cerveau disponible, version 2.0, probablement.