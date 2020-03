Comparatif PS5, PS4 Pro et Xbox Series X

Il y a quelques minutes seulement, Sony organisait sa conférence (qui devait se tenir lors de la Game Developers Conference avant que cette dernière ne soit annulée) pour y dévoiler toutes les caractéristiques de la nouvelle PS5. L’occasion pour nous de découvrir les informations sur la console. Il s’agissait d’une prise de parole très technique, très compliquée à digérer surtout pour les joueurs. Cette prise de parole était surtout pour les professionnels de l’industrie et les développeurs qui vont travailler sur cette machine. Découvrez un résumé de la conférence juste ici.

Nous allons nous concentrer sur les caractéristiques de la PS5 et les comparer face à la PS4 Pro, la dernière console en date de Sony mais également face à la Xbox Series X, la prochaine concurrente de la PS5.

PS5 vs PS4 Pro : Le gap technique

Caractéristiques de la PS4 Pro :

CPU : AMD Jaguar (8 cœurs) 2,1 GHz

GPU : A MD Radeon 911 MHz avec 36 cœurs graphiques (4,2 TFlops)

Mémoire : 8 Go GDDR5 avec bande passante de 218 Go/s + 1 Go DRAM (principalement utilisées par les applications en arrière-plan)

Bande passante mémoire : –

Stockage interne : HDD personnalisé 1 To

Stockage extensible : –

Stockage externe : Prise en charge du disque dur externe USB 3.0

Lecteur optique : Lecteur Blu-Ray

Objectif de performance : 4K upscalée à 60 FPS

Caractéristiques de la PS5 :

CPU : 8x Zen 2 Cores à 3,5GHz (variable)

GPU : 10,28 Tflops, 36CUs à 2,3GHz

Architecture : Custom RDNA 2

Mémoire : 16GB GDDR6 / 256Bits

Bande passante mémoire : 448GB/s

Stockage interne : SSD personnalisé 1 To

Stockage extensible : NVMe SSD

Stockage externe : Prise en charge du disque dur externe USB 3.0

Lecteur optique : Lecteur Blu-Ray 4K HUD

Objectif de performance : 4K à 60 FPS, jusqu’à 120 FPS

Xbox Series X vs PS5

Caractéristiques de la Xbox Series X :

CPU : 8 cœurs à 3,8 GHz (3,66 GHz avec SMT) Processeur Zen 2 personnalisé

GPU : 12 TFLOPS, 52 UC à 1,825 GHz GPU RDNA 2 personnalisé

Architecture : K

Mémoire : 16 Go GDDR6 avec bus 320 Mo

Bande passante mémoire : 10 Go à 560 Go / s, 6 Go à 336 Go / s

Stockage interne : SSD NVME personnalisé 1 To

Stockage extensible : Carte d’extension 1 To (correspond exactement au stockage interne)

Stockage externe : Prise en charge du disque dur externe USB 3.2

Lecteur optique : Lecteur Blu-Ray 4K UHD

Objectif de performance : 4K à 60 FPS, jusqu’à 120 FPS

Sur le papier, la Xbox Series X est donc plus puissante que la PS5. Voici un tableau détaillé. Bien que cette Xbox Series X soit plus puissante, cela ne signifie pas grand chose comme le font remarquer de nombreux développeurs et professionnels. L’optimisation des jeux joueront également. Mais, ce qui est certain, c’est que c’est déjà un premier point pour Microsoft.