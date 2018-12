Console PS4 : les dernières promos jusqu’à -35% avant Noël 🔥

La PS4 est incontestablement l’une des meilleures ventes de Noël. La console de jeux vidéos de Sony connait un vif succès, et les quelques rares promotions que l’on peut encore trouver sont prises d’assaut. C’est la dernière chance pour saisir la PlayStation 4 à un tarif avantageux, avec une livraison encore avant les fêtes de Noël. Ci-dessous, les dernières affaires encore valables :

Pour voir la meilleure offre sur la PS4 chez Cdiscount :

Voir l’offre sur Cdiscount

Attention, toutes les offres sur la PS4 présentées ci-dessus sont limitées par les stocks. Alors que le géant Amazon marque des ruptures de stocks sur la plupart des packs avec la PlayStation de Sony, d’autres marchands ont encore quelques exemplaires de disponibles. Mais face à l’engouement sur cette console de jeux, il vaut mieux se précipiter pour profiter des quelques derniers bons plans disponibles.

La PS4 est l’incontournable de Noël

Les consoles de jeux vidéos sont toujours très populaires aux abords de Noël. Que ce soit la PS4 de Sony, la Xbox One de Microsoft ou encore la jeune Nintendo Switch, elles feront partie des cadeaux de Noël les plus populaires sous le sapin. Evidemment, la Sony PS4 est encore un cran devant puisque c’est celle qui s’est le mieux écoulées de toutes, avec plus de 82 millions d’unités vendues. Le géant japonais anticipe même qu’elle devrait s’écouler à plus de 96 millions d’exemplaires d’ici à la fin de son année fiscale.

Si la PS4 de Sony connait un tel succès, c’est parce qu’elle propose une quantité de jeux impressionnantes, et que les graphismes sont très réussis. Pour les puristes, la PS4 Pro offre la 4K, contrairement à la PS4 classique qui ne l’offre pas. La différence de prix n’a cependant pas convaincu tout le monde (et aussi le fait que le contenu en 4K soit limité aujourd’hui), ce qui fait que la version standard est toujours la plus populaire. C’est aussi celle que l’on retrouve le plus en promotion dans des packs comme ceux qui sont présentés plus haut.

Comme vous pouvez le voir, les promotions sur la PS4 de Sony concernent dans la plupart des cas des bundles qui associent la console de jeux avec des jeux vidéos ou des accessoires (comme les manettes ou le PlayStation VR – le casque de réalité virtuelle de la marque). C’est sur ces packs que l’on retrouve parfois plus de 30% de réduction, ce qui en fait un très bon plan alors qu’on est qu’à quelques jours de Noël. Les marchands assurent les livraisons encore avant la date fatidique, c’est le moment d’en profiter.

La PlayStation, star des ventes de fin d’année

Certes, la PlayStation 4 est certainement la console de jeux la plus populaire du moment (avec la Switch très proche), et les promotions qui sont tombées ces dernières semaines n’ont fait que renforcer sa popularité. Le Black Friday à la fin du mois de novembre est toujours un événement fort pour les consoles de jeux, et la PS4 se positionne toujours dans le Top 15 des ventes – que ce soit chez Amazon ou ailleurs.

Mais après Black Friday, les marchands ont continué cette année les remises sur la console de jeux, et c’est pourquoi on retrouve encore en ce moment de très belles remises sur cette dernière. Pour voir toutes les promotions chez Cdiscount, c’est par ici :

Voir l’offre sur Cdiscount