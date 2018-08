Console : une PS5, fin 2019 ?

Voilà qui devrait ravir les fans de Sony attendant impatiemment la future version de la Play Station. Un cabinet d’analystes pense que la PS5 pourrait voir le jour bien plus tôt que prévu et probablement fin 2019. Une information à laisser au conditionnel à ce stade, mais qui mérite d’être relevée.

Sony n’a pas annoncé officiellement la PS5 pour le moment, mais toutes les spéculations tournent autour de 2020, aussi bien du côté des analystes, que de celui de la presse spécialisée. Un cabinet va toutefois plus loin et avance quelque peu ce calendrier, estimant que la sortie se déroulerait fin 2019.

D’après Ace Securities, la PS5 pourrait sortir dès la fin de l’année 2019

L’analyste Hideki Yasuda du prestigieux cabinet Ace Economic Research Institute, basé à Osaka a en effet affirmé que cette échéance lui paraissait plus crédible au vue des chiffres du groupe Sony. Tout le monde ne semble toutefois pas du même avis et plusieurs autres analystes ont réagi suite à cette information, rappelant l’état du marché des MLCC (condensateurs céramiques monolithiques).

En effet, la demande en condensateurs céramiques monolithiques est saturée actuellement avec l’émergence des objets connectés et leur présence de plus en plus importantes dans les voitures. Pour rappel, ces condensateurs céramiques monolithiques servent à rendre stable l’alimentation électrique et à stocker de l’énergie. Des milliards de produits dans le monde en ont besoin comme les smartphones aussi, ce qui explique cette saturation du marché.

Pour assurer le lancement de la PS5 en quantité suffisante, il est nécessaire de garantir un certain volume, afin de pouvoir répondre à la production des consoles. Sony ne devrait pas prendre le risque de voir une interruption de la production de la future PS5, surtout pour une console si attendue.

