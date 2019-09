Il sera bientôt possible de contrôler Waze par la voix

Désormais, il sera possible de signaler un danger, modifier la musique voire appeler quelqu’un, sans quitter la navigation Waze, et sans toucher son téléphone. Waze va intégrer l’assistant vocal de Google, lui permettant de pouvoir profiter d’un contrôle de son application à voix haute, sans interagir avec l’écran du téléphone. Une excellente nouvelle pour les utilisateurs de l’application d’itinérance.

Contrôler Waze par la voie, grâce à l’assistant vocal de Google

Le contrôle vocal commençait à vraiment manquer sur Waze. D’autant plus que de son côté, Google Maps profitait déjà de la fonctionnalité, et permettait déjà à ses utilisateurs de créer un nouvel itinéraire par une simple phrase, mais également contrôler le reste du téléphone sans devoir quitter l’application de navigation.

Depuis l’été 2013, Waze appartient au géant Google, lui qui avait racheté l’application 1,15 milliards de dollars. Jusqu’à maintenant, on attendait avec hâte que la fonctionnalité arrive à son tour sur le service de navigation. Désormais, avec l’intégration de Waze dans Google Assistant, vous pourrez signaler un nid-de-poule ou tout autre danger, mais également ajouter un rendez-vous à votre calendrier, changer la musique (Waze est relié à Spotify et Deezer), mais également demander d’appeler un contact. Pour cela, il suffira de faire sa demande oralement, en commençant sa requête par « Ok Google ».

Outre son aspect pratique, cette nouvelle est très bien accueillie d’un point de vue du gain de sécurité qu’elle permet de gagner. En effet, il n’est pas toujours très pratique et sécuritaire de signaler un danger sur la route, en temps et en heure de l’emplacement où ce dernier se présente sur la route. Désormais, vous ne lâcherez plus les mains du volant. Du moins, si vous possédez un téléphone Android.