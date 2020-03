CoronApp, une application géolocalisée pour lutter contre la propagation du coronavirus

Depuis désormais plus d’une semaine, les français sont confinés chez eux —cantonnés aux sorties limitées et justifiées par une (nouvelle) attestation dérogatoire. C’est dans ce contexte que l’agence web française ITSS et ses équipes d’informaticiens ont dévoilé une application créée puis lancée en moins de 72 heures : CoronApp. L’ambition du service est simple, il s’agit là de freiner la propagation de la pandémie.

Une app basée sur la géolocalisation

Dans un communiqué, l’agence explique qu’il s’agit d’une application permettant de savoir si vous avez été en contact avec des personnes ayant le coronavirus. Le fonctionnement peut sembler étrange, mais l’app CoronApp se base pour cela sur vos données de géolocalisation, comme le font beaucoup d’autres entreprises. Dans ce cadre, ces données ne sont donc pas utilisées dans un but marketing, mais bel et bien médical, assure ITSS. L’agence web ajoute à cela que les données personnelles en question ne sont ni partagées ni vendues à des tiers. Elles ne sont vraisemblablement pas conservées plus de 14 jours.

Plus concrètement, CoronApp suit les déplacements des utilisateurs durant 14 jours. Si l’un d’entre eux se déclare atteint du coronavirus, l’algorithme développé par l’agence parisienne retrace le parcours afin de déterminer s’il y a eu un risque de contamination. Pour pouvoir être jugée comme fiable, cette déclaration doit s’accompagner d’un justificatif médical affichant le nom et le prénom de l’utilisateur infecté.

Si c’est le cas, les autres inscrits au service reçoivent une notification les informant de la date et de l’heure à laquelle le contact a eu lieu. Dans le cas où vous êtes porteur du virus, les personnes que vous avez croisées sont logiquement notifiées de façon anonyme.

Si vous êtes intéressé par le principe de l’application CoronApp, vous pouvez vous rendre sur l’adresse https://www.coronapp.eu/ (depuis un smartphone) pour vous inscrire ou vous connecter au service. Une fois inscrit, vous bénéficierez —entre autres, d’une rubrique dédiée à quelques conseils basiques portant sur le fait d’éviter de sortir, de se laver les mains et autres. Vous aurez aussi la possibilité de déclarer que vous avez été testé positif au coronavirus.