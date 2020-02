Coronavirus : comment utiliser la reconnaissance faciale avec un masque ?

Nous sommes en pleine épidémie de coronavirus, et nombreuses sont les initiatives pour tenter d’endiguer la propagation du virus. Les autorités chinoises ont mis en place une application qui permet de localiser une personne infectée par le virus, tandis que de son côté Baidu a parfaitement pris connaissance du port du masque en développant une IA capable de détecter si une personne n’en porte pas. Cette IA devrait s’avérer très utile dans les lieux publics très fréquentés où il est difficile de surveiller tout le monde à l’oeil nu.

Pour le moment, l’un des moyens les plus efficaces pour lutter convenablement contre cette propagation, c’est bien entendu le masque. Seulement, cette méthode à ses inconvénients. Par exemple, votre visage étant dissimulé vous ne pouvez donc pas déverrouiller votre smartphone via la reconnaissance faciale. Alors que de plus en plus de smartphones intègrent cette sécurité, il est dommage de devoir s’en priver à cause de cette épidémie, surtout que tout le monde n’a pas envie de taper son code pin dans un métro bondé ou un centre commercial ultra surveillé.

Un concept intéressant

Heureusement, si la maladie continue de se propager, les humains ne perdent pas leur sens du commerce. Nous avons déniché sur le site faceidmasks.com un concept assez surprenant. En effet, ce site vous propose d’imprimer votre visage sur un masque de protection afin que le système de déverrouillage facial puisse opérer sans soucis.

Made this service that prints your face on an N95 mask, so you can protect people from viral epidemics while still being able to unlock your phone. 😷+👃🏻👃🏽👃🏿👄=🔓https://t.co/SXslSjoiMz pic.twitter.com/rByMBwdPB8 — Danielle Baskin (@djbaskin) February 15, 2020

Cependant, le nom de ce site est trompeur, il reprend l’appellation Face ID or il serait étonnant que le Face ID déposé par Apple fonctionne avec cet accoutrement. En effet, si de nombreux téléphones utilisent la reconnaissance faciale 2D, les iPhone utilisent un système de cartographie du visage en 3D. Il paraît donc impossible que le véritable Face ID parvienne à vous reconnaître avec ce masque (et c’est plutôt rassurant). Nous vous conseillons plutôt d’enregistrer un second visage lorsque vous portez le masque, vous pourrez peut-être contourner le système plus facilement.