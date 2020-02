Coronavirus : le MWC prend de nouvelles mesures pour protéger les visiteurs

A quelques jours du MWC, le coronavirus sème le trouble chez les exposants, participants et visiteurs. Les grandes marques annoncent leur retrait de l’événement les unes après les autres. Après ZTE, Huawei, Amazon, Ericsson, Nokia et Nvidia, c’est au tour de Sony d’annuler sa présence au salon de Barcelone. Le japonais a annoncé ce matin (lundi 10 février 2020) son retrait total (conférence et stand). Que les fans se rassurent, le nippon présentera bien ses nouveautés en vidéo sur sa chaîne Youtube à la date et à l’heure prévue (24 février à 8h30 heure de Paris).

Pour stopper l’hémorragie, et face aux inquiétudes, la GSMA, organisatrice du MWC, a envoyé un email aux médias et participants avec pour mot d’ordre : rassurer.

Un MWC sous haute surveillance

L’email signé John Hoffman (CEO de GSMA) salue d’abord les mesures prises par LG, ZTE, Huawei et les autres exposants ayant choisi de se retirer (totalement ou partiellement) de l’événement. Néanmoins, la GSMA explique que malgré les annulations de grands acteurs, « 2800 exposants seront présents ».

Elle ajoute que « les autorités sanitaires espagnoles, les partenaires d’accueil de la ville, les agences compétentes et la GSMA collaborent » pour « rassurer les visiteurs et exposants ». Pour apaiser les esprits inquiets, l’association annonce de nouvelles mesures relatives à la santé et la sécurité sur place. Au programme :

Tous les voyageurs en provenance de la province de Hubai ne pourront pas accéder au salon.

Tous les visiteurs/participants ayant voyagé en Chine devront présenter une preuve qu’ils sont allés en dehors de Chine 14 jours avant l’événement (tampon de passeport, certificat médical).

Des caméras thermiques seront installées.

Les visiteurs devront certifier qu’ils n’ont jamais été en contact avec une personne infectée par le virus.

Par ailleurs, la GSMA promet de suivre l’évolution du coronavirus et de s’adapter en fonction des recommandations des autorités sanitaires et différents partenaires.

Ces dispositions s’ajoutent à celles déjà prises par l’association la semaine dernière. La GSMA annonçait la mise en place de mesures sanitaires : nettoyage intensif plus fréquent, des équipes médicales doublées ou encore la mise à disposition de masques et gants en libre service.

Enfin, les autorités catalanes joignent leurs efforts pour encadrer l’événement. Alba Vergés, Ministre de la Santé, assure que la Catalogne n’est pas une région à risque. Il ajoute que « le système de santé Catalan est prêt pour détecter et traiter le coronavirus » et que « cela doit être bien clair pour les visiteurs attendus au MWC ». Suffisant pour mettre fin à la psychose ? Rien n’est moins sûr.