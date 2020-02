MWC 2020 : LG et ZTE annulent leurs conférences à cause du coronavirus

Annoncé comme l’un des plus gros salons tech de l’année (100 000 visiteurs attendus), le MWC 2020 est victime des craintes entourant le coronavirus. Par mesure de sécurité, bon nombre de constructeurs asiatiques chamboulent leurs programmes. LG se retire, ZTE annule sa conférence, Huawei et Xiaomi s’adaptent. Le début d’une longue série ?

LG et ZTE se retirent, Huawei joue la sécurité

Dans un communiqué publié ce jour, LG annonce qu’il ne participera pas à au salon de Barcelone.

Compte tenu de la sécurité de ses employés, partenaires et clients, LG a décidé de se retirer de l’exposition et de la participation au MWC 2020 plus tard ce mois-ci à Barcelone.

Le géant sud-coréen opte donc pour une solution radicale malgré la vitrine que représente un tel salon. Pour limiter la casse, LG organisera plusieurs évènements au cours de l’année 2020. Pour les consommateurs français, cette absence relève de l’anecdote, LG ayant pris la décision de ne plus commercialiser ses smartphones dans l’Hexagone.

Le constructeur chinois ZTE opte pour un retrait partiel du salon. Si elle annule aussi sa conférence, la marque ne retire pas ses stands et présentera bien ses nouveautés dans les allées du MWC. En outre, ses représentants arriveront dans la ville espagnole avec deux semaines d’avance (temps d’incubation du coronavirus) et seront placés en quarantaine.

Le géant Huawei (sponsor de l’évènement), déjà inquiété par ses déboires avec les USA, ne peut se permettre d’annuler sa présence. Néanmoins, ses 4000 émissaires subiront le même sort que ceux de ZTE, ce qui représente une logistique phénoménale, rappelle Le Figaro.

Enfin, le mystère reste entier autour de Xiaomi. Le constructeur a bien prévu une conférence à Barcelone pour dévoiler ses nouveaux smartphones haut de gamme. Toutefois, la conférence de présentation de ces mêmes produits (en Chine) prévue le 11 février est chamboulée. Oubliez la keynote grandiose ! Xiaomi présentera ses nouveaux smartphones à huis clos et retransmettra l’évènement en vidéo.

Les organisateurs du MWC rassurent

La GSMA (organisatrice du MWC) renforce les mesures d’hygiène à l’intérieur du salon afin d’éviter une éventuelle propagation du coronavirus. Au programme : nettoyage intensif et régulier, moyens de protection et de désinfection en libre-service pour les visiteurs, campagnes de sensibilisation et augmentation de l’effectif médical.

Si la GSMA met tout en oeuvre pour balayer les inquiétudes, l’absence de certains constructeurs risque de peser lourd sur l’évènement. D’autant que certains n’ont pas encore communiqué sur leur stratégie face au coronavirus. Une chose est sûre, ce MWC 2020 aura une saveur particulière.