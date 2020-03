Coronavirus : où trouver des informations fiables sur Twitter ?

L’épidémie de coronavirus prend de l’ampleur partout dans le monde. Le gouvernement français vient de prendre des mesures interdisant une grande partie des déplacements dans l’Hexagone. Pour se tenir informé au mieux, voici une liste de comptes fournissant des conseils essentiels sur la crise sanitaire.

Le compte de la présidence de la république relaie les communications importantes du gouvernement sur la crise sanitaire en cours. Lorsque Emmanuel Macron choisit de s’adresser directement aux Français sur le sujet, c’est un moyen de retrouver les principaux points de ses discours à travers de courtes vidéos. Enfin, il permet de s’informer sur l’action engagée par le pays à l’international pour faire face à la maladie.

Ministère des Solidarités et Santé (@MinSoliSante)

Le ministère a choisi de mettre en avant les gestes barrières sur son compte en épinglant une vidéo de présentation à ce sujet. On peut aussi y retrouver un certain nombre de réfutations de fausses nouvelles concernant notamment de supposés remèdes contre le coronavirus. Il s’adresse également aux usagers de la Sécurité Sociale et permet de retrouver des informations pratiques concernant notamment les arrêts maladie.

#Coronavirus #COVID19 | Adoptez les gestes simples

🧼 Lavez-vous régulièrement les mains

💪Toussez, éternuez dans votre coude

🚮Utilisez un mouchoir à usage unique et jetez-le

🖖Saluez sans serrer la main, évitez les embrassades

🏠Évitez les contacts, limitez vos déplacements pic.twitter.com/zen4TgXfEO — Ministère des Solidarités et de la Santé (@MinSoliSante) March 16, 2020

Le gouvernement français insiste particulièrement sur le dispositif de confinement qui vient d’être mis en place dans le pays à travers un tweet épinglé. On peut aussi retrouver une vue d’ensemble de l’action gouvernementale avec un relais des différents ministères. Les actions économiques d’aides aux entreprises, les conseils adressés aux Français de l’étranger ou encore la mobilisation de l’Armée sont notamment accessibles.

Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron)

Le compte du président de la République est particulièrement actif lorsqu’il choisit de s’adresser directement à la nation dans le cadre d’une allocution. C’est donc un moyen idéal de retrouver ses discours de manière résumée. Emmanuel Macron communique également sur l’action globale et la stratégie poursuivie dans le pays, ainsi que sur les actions engagées par la France au niveau international.

Face au Coronavirus, ne laissons aucune place à la spéculation et à l’instabilité. L’Europe devra faire tout ce qui est nécessaire sur le plan sanitaire comme sur le plan économique. pic.twitter.com/oaOLYTv50A — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 10, 2020

Olivier Véran (@olivierveran)

Le ministre des Solidarités et de la Santé communique régulièrement sur l’épidémie en fournissant des conseils aux Français. Son compte contient par ailleurs des informations pratiques sur les actions les plus pertinentes à appliquer lorsque l’on est infecté. Olivier Véran a aussi choisi de l’utiliser récemment pour déconseiller la prise d’anti-inflammatoires (ibuprofène, cortisone…) qui serait un facteur aggravant de la maladie.

Alertes Sanitaires (@AlerteSanitaire)

Ce compte officiel de la Direction générale de la santé est dédié aux alertes sanitaires et à la prévention des risques. Il est une vigie utile qui relaie l’ensemble des informations importantes sur le coronavirus. C’est aussi un moyen d’être informé quotidiennement sur l’évolution de la maladie à travers le nombre de contaminés, de personnes décédées, ou de patients en réanimation.

La ville de Paris communique beaucoup sur l’épidémie. Le compte de la capitale relaie les actions de la municipalité pour faire face au virus dans la vie quotidienne. Des informations concrètes concernant l’urbanisme, les déchets, le télétravail ou encore les démarches en ligne sont ainsi accessibles.

Organisation mondiale de la Santé (@WHO)

Le compte de l’OMS se consacre désormais quasi entièrement à la pandémie de coronavirus. Les gestes barrières, tels que se laver les mains régulièrement, y sont régulièrement rappelés à travers des vidéos explicatives. L’organisation internationale communique également sur la situation de l’épidémie à travers le monde et donne des conseils aux pays pour sortir au plus vite de la crise.

Le flot d'informations sur une épidémie peut attiser les peurs. Pour minimiser les craintes, obtenez les faits sur le #COVID19. Pas les rumeurs et la désinformation. https://t.co/hgFpwNJrUD pic.twitter.com/MY32Ubo1hC — Nations Unies (ONU) (@ONU_fr) March 16, 2020

Center for Disease Control and Prevention (@CDCgov)

L’agence fédérale américaine de santé a choisi de mettre en avant les conseils de bon sens pour éviter la propagation de la maladie. Le compte est aussi un bon moyen de suivre l’état des lieux sur le territoire américain. La CDC organise aussi des séries de questions-réponses avec des spécialistes pour répondre aux interrogations des internautes.

Johns Hopkins University (@JohnsHopkins)

L’Université Johns Hopkins de Baltimore est bien connue pour sa carte interactive qui permet de suivre en temps réel la progression du coronavirus. L’établissement relaie également ses nombreuses publications très intéressantes sur le sujet. Une bonne occasion de prendre un peu de hauteur face à un événement très anxiogène et perturbant.