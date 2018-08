Cortana et Amazon Alexa sont désormais meilleurs amis

Le tant attendu rapprochement entre Cortana et Alexa est enfin lancé en preview aux Etats-Unis. Grâce à celui-ci, il est possible d’utiliser Cortana sur un ordinateur pour invoquer Alexa, et demander à ce dernier de régler un thermostat.

L’année dernière, Microsoft et Amazon annonçaient le projet de rapprocher leurs assistants numériques : Alexa et Cortana. Etant donné que chacun de ces assistants ont leurs points forts, l’idée des deux entreprises étaient qu’il soit possible pour un utilisateur de Windows 10 d’invoquer Alexa en passant par Cortana, et vice-versa.

Si cette fonctionnalité n’est toujours pas disponible en version stable, Microsoft et Amazon ont annoncé plus tôt cette année qu’ils étaient déjà en train de tester celle-ci.

Et aujourd’hui, aux Etats-Unis, il est désormais possible d’utiliser Cortana pour invoquer Alexa sur Windows 10 ou bien sur l’enceinte Harman Karbon Invoke. De même, il est aussi possible d’invoquer Cortana sur les enceintes Amazon Echo.

Quand Alexa et Cortana travaillent ensemble

« Un client Office 365 peut, par exemple, demander à Cortana d’invoquer Alexa via un PC au travail et utiliser Alexa pour commander des provisions ou ajuster le thermostat avant de rentrer », explique Microsoft dans un billet de blog. « Et quelqu’un qui prépare le petit-déjeuner dans la cuisine peut faire appel à Cortana via un appareil Echo pour prévisualiser un agenda, ajouter un article à une liste de tâches ou rechercher de nouveaux messages avant de se rendre au bureau ».

Mais pour le moment, il ne s’agit pas d’une version finale de cette fonctionnalité entre Alexa et Cortana, mais d’une preview. Ainsi, ceux qui sont intéressés peuvent tester les possibilités offertes par ce rapprochement entre Alexa et Cortana, afin de donner des retours à Microsoft et à Amazon, qui pourront utiliser ces informations pour améliorer.

Il n’est par exemple pas encore possible d’utiliser Cortana pour demander à Alexa d’envoyer de la musique. Cependant, Microsoft promet que d’autres skills seront intégrées progressivement.

Notons qu’en plus de son intégration avec Cortana, Amazon Alexa est aussi disponible sur certains PC sous Windows 10 via une application dédiée.