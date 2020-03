COVID-19 face à l’E3 2020, la partie est relancée

Si jusqu’à maintenant le Coronavirus (COVID-19) ne cesse de faire tomber les grands rassemblements les uns après les autres, il semblerait que l’E3 ne l’entende pas de cette oreille. Il y a trois jours, l’ESA (Entertainment Software Association), les organisateurs du salon, confirmait que le plus grand salon de jeux vidéo au monde aurait bien lieu à Los Angeles début juin. Malheureusement, deux jours plus tard, la ville de Los Angeles passait en état d’urgence avec les six premiers cas de Coronavirus dans la ville. Malgré ça, les organisateurs se montrent toujours confiants.

L’E3 vs Coronavirus

C’est donc du 9 au 11 juin prochains que l’E3 doit se dérouler dans la ville de Los Angeles. Le bal des conférences devrait ouvrir le 6 juin, et il n’est pas impossible d’avoir un nouveau salon de l’EA Play dès le 5 juin. Malgré tout cela, l’ESA est toujours confiante. Prudent, mais optimiste sur l’évolution de la situation.

Traduction du communiqué de presse de l’ESA :

La santé et la sécurité de nos participants, exposants, partenaires et personnel est notre priorité absolue. Alors que l’ESA continue de planifier un salon E3 sûr et réussi du 9 au 11 juin 2020, nous surveillons et évaluons la situation quotidiennement.

Notre équipe E3 et nos partenaires continuent de surveiller le COVID-19 via les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) et l’ Organisation mondiale de la santé (OMS). Nous évaluons activement les dernières informations et continuerons à développer des mesures pour réduire davantage les risques pour la santé au salon.

La ville de Los Angeles, qui a déclaré l’état d’urgence, a offert les conseils suivants:

L’état d’urgence permet à la ville et au comté de se qualifier pour le financement supplémentaire nécessaire pour préparer COVID-19 à l’avenir, si de tels fonds sont nécessaires.

Les responsables de la ville continueront de donner la priorité aux mesures et aux directives axées sur la propreté et la sécurité.

Le site Web de la ville de Los Angeles est une source d’informations locales.

Encore une fois, sachez que nous continuerons à évaluer les nouveaux développements et à fournir des mises à jour, si nécessaire.

La fin de l’E3 après le Coronavirus ?

Les enjeux sont énormes pour l’ESA et l’E3. Car si cette édition 2020 est annulée à cause du Coronavirus, c’est l’avenir global du salon qui pourrait se jouer. Depuis pas mal d’années, l’avenir du salon est menacé. En 2019, ce dernier a subi une baisse importante et avec l’annulation de PlayStation qui décide de bouder le salon deux années de suite.

Comme l’annonce le réputé journaliste Jason Schreier, en cas d’annulation de l’E3, les éditeurs, développeurs et constructeurs seront obligés de communiquer. Alors, il n’est pas impossible de voir de plus en plus de rendez-vous sur Internet comme les Nintendo Direct, les PlayStation State of Play ou encore les Inside Xbox. Et ce genre de rendez-vous pourrait montrer aux nombreux éditeurs qu’ils sont un gros gain économique pour une communication semblable aux salons et grosses conférences.

If E3 2020 is cancelled and the video game publishers wind up doing digital events instead, I expect most of them to look at how little they lose by not being there (and how much money they save) and follow Sony’s lead in ditching E3 permanently. Big existential moment here https://t.co/qSBgobOhGJ — Jason Schreier (@jasonschreier) March 4, 2020

Si l’E3 2020 est annulé et que les éditeurs de jeux vidéo finissent par faire des événements numériques à la place, je m’attends à ce que la plupart d’entre eux regardent le peu qu’ils perdent en n’étant pas là (et combien d’argent ils économisent) et suivent l’exemple de Sony en abandonnant définitivement l’E3. Grand moment existentiel ici.

L’avenir de l’E3 pourrait donc se jouer dès cette année 2020 à cause de cette épidémie du Coronavirus. Au-delà de l’avenir de l’E3, c’est une toute nouvelle vision de l’industrie du jeu vidéo qui pourrait alors se dessiner, avec la fin des conférences mythiques pour de simples vidéos sur le Net.