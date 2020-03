L’E3 2020 ne devrait pas céder au Coronavirus

Le Coronavirus, ou COVID-19, c’est le principal fait d’actualité de ce début d’année 2020. Depuis le début d’année, une multitude d’événements sont annulés les uns après les autres. Le MWC de Barcelone, le salon de l’automobile à Genève, ou bien encore la prochaine Game Developers Conference de San Francisco. Le prochain gros rendez-vous, c’est bien entendu le salon de l’Electronic Entertainement Expo, plus connu sous le nom d’E3 de Los Angeles début juin. Si de nombreuses personnes commencent à s’inquiéter, les organisateurs eux sont confiants et annoncent même être en pleine préparation.

L’E3 2020 n’a pas peur du Coronavirus

Tous les ans, c’est le grand événement de l’industrie du jeu vidéo. L’E3, le plus mythique salon de jeux vidéo où se réunissent les plus prestigieux acteurs de l’industrie du jeu vidéo pour y dévoiler le futur du jeu vidéo. Si de nombreuses personnes sont inquiètes concernant le maintien de l’événement, l’ESA (les organisateurs de l’E3) est confiante et annonce que le Coronavirus ne devrait pas être une grosse menace.

Tout le monde suit la situation de très près. Nous continuerons d’être vigilants, car notre priorité est la santé, le bien-être et la sécurité de tous nos exposants et participants. Compte tenu de ce que nous savons à l’heure actuelle, nous progressons à pleine vitesse sur la planification de l’E3 2020. Les ventes d’expositions et d’inscriptions sont en bonne voie pour un spectacle passionnant en juin.

L’attribution des places dans le Convention Center semble donc en cours. Dans l’optique des organisateurs, il ne devrait donc pas y avoir de problèmes pour le salon californien. Reste à voir comment l’épidémie qui ne cesse de s’étendre va évoluer à l’échelle mondiale. L’autre enjeu concernera la décision des éditeurs et des développeurs. Si l’ensemble des concernés décident d’annuler leur présence, l’ESA n’aura peut-être pas d’autres choix que d’annuler cette édition 2020.

À cette heure, il semble même difficile d’imaginer un report vu la situation, puisque les organisateurs du Taipei Game Show et de la Game Developers Conference ont déjà annoncé le report des deux événements à cet été. L’été risque d’être sacrément chargé avec en plus de cela la Gamescom fin août et le Tokyo Game Show mi-septembre. Pour rappel, PlayStation a d’ores et déjà annoncé ne pas participer à cette édition 2020, pour la deuxième année consécutive. Contrairement à Xbox qui semble préparer un gros programme.