COVID-19 : Facebook vient en aide aux services d’urgence et aux organisations gouvernementales

En pleine période de confinement pour une durée encore inconnue, qui risque d’être prolongée, de nombreuses entreprises ont du changer de stratégie en catastrophe afin de continuer à tenir les équipes pour que les affaires ne s’écroulent pas complètement. On avait déjà évoqué le fait que les services comme Slack, Zoom, ou encore Dropbox ont connu une forte recrudescence du nombre d’abonnés. Mais ces derniers jours, c’est principalement la plateforme Workplace de Facebook qui est privilégiée par les unités médicales, et les organisations gouvernementales.

Devant cette forte demande, Mark Zuckerberg a décidé de faire un geste afin de rendre cette période de confinement la plus efficace possible et donc plus rapide. Facebook offre dès à présent la version premium Workplace Advanced à tous les services d’urgence et aux gouvernements pour une période de 12 mois.

La plateforme Workplace permet aux entreprises de partager instantanément des informations, des conférences en direct et autres annonces, afin de favoriser la communication avec les employés. Il est même possible de mettre en place des bots pour mettre en place des feed-back plus efficaces.

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) est une habituée de cet outil. L’OMS utilise par exemple Workplace pour partager des informations essentielles sur le COVID-19 avec son personnel, organiser des séminaires et créer un forum ouvert pour les questions des employés.

Carey Kyer, responsable de la communication interne à l’OMS, a déclaré : « Workplace nous permet de communiquer, de nous engager et de nous connecter en temps réel avec nos collègues du monde entier, en particulier pendant cette urgence de santé publique de portée internationale ».

Si comme l’OMS, d’autres organisations de ce type souhaitent bénéficier cette offre, la date limite d’inscription est fixée au 30 juin 2020. Workplace propose également une version gratuite, cependant Workplace Advanced propose bien d’autres fonctionnalités et il serait idiot de s’en priver alors que Facebook les rend gratuites pendant 1 an.