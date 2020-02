COVID-19 : La GDC (Game Developers Conference) de mars est officiellement annulée

Il s’agit du plus gros rassemblement professionnel de l’industrie du jeu vidéo chaque année en mars à San Francisco. Cette année, alors que cette industrie du jeu vidéo devrait vivre une année historique, notamment grâce au lancement de la nouvelle génération de consoles avec la PS5 et la Xbox Series X. Il se pourrait que les plans soient bien perturbés. Les organisateurs de la Game Developers Conference (GDC) annoncent le report de l’événement de plusieurs mois.

Pas de GDC en mars 2020

Après PlayStation, Facebook, Electronic Arts, Epic, Microsoft/Xbox ou bien encore CD Projekt Red, c’est officiel. La Game Developers Conference de mars 2020 est annulée. Les organisateurs ont publié un communiqué de presse vendredi soir (heure américaine) pour annoncer la nouvelle. La cérémonie est donc repoussée à cet été. Plus tôt dans la soirée, c’était Amazon, Activision et Blizzard qui avaient annoncé leur annulation.

Traduction du communiqué de presse sur le site officiel de la GDC :

« Après une étroite consultation avec nos partenaires de l’industrie du développement de jeux et de la communauté du monde entier, nous avons pris la décision difficile de reporter la Game Developers Conférence de mars.

Après avoir passé l’année dernière à préparer le salon avec nos conseils consultatifs, nos conférenciers, nos exposants et nos partenaires de l’événement, nous sommes vraiment contrariés et déçus de ne pas pouvoir vous accueillir pour le moment.

Nous tenons à remercier tous nos clients et partenaires pour leur soutien, leurs discussions ouvertes et leurs encouragements. Comme tout le monde nous le rappelle, de grandes choses se produisent lorsque la communauté se rassemble et se connecte à GDC. Pour cette raison, nous avons pleinement l’intention d’accueillir un événement GDC plus tard au cours de l’été. Nous travaillerons avec nos partenaires pour finaliser les détails et partagerons plus d’informations sur nos plans dans les semaines à venir. »

Une décision sage et logique qui n’est pas la première. Suite à l’importante propagation du virus COVID-19, où Coronavirus, de nombreux grands rassemblements sont annulés ou repoussés. C’est le cas du Taipei Game Show, un salon de jeux vidéo à Taïwan début février repoussé à lui aussi à cet été. Mais également de la MWC 2020, du salon de l’automobile de Genève et désormais la Game Developer Conférences. La PAX East qui se déroule actuellement à Boston ne fut pas annulée, mais de nombreux exposants ont également annulé leurs présences. Le prochain gros rendez-vous pour l’industrie du jeu vidéo est l’E3 2020 de Los Angeles qui commence lui aussi à être menacé.