Après PlayStation et Facebook, Microsoft annule sa présence à la Game Developers Conference 2020…

Microsoft (aussi) annule sa présence à la GDC 2020

Il y a quelques jours, on apprenait que PlayStation et Facebook (Oculus) avaient tous deux décidé d’annuler leur présence à la Game Developers Conference 2020 de San Francisco… la faute au coronavirus. Plus récemment encore, c’est Kojima Productions (Death Stranding) qui annulait à son tour sa venue à cet évènement. Aujourd’hui, voilà que Microsoft (Xbox) renonce à son tour…

« Après un examen attentif des directives des autorités sanitaires mondiales et par excès de prudence, nous avons pris la décision difficile de nous retirer de la participation à la Game Developers Conference 2020 à San Francisco. La santé et la sécurité des joueurs, des développeurs, des employés et de nos partenaires dans le monde entier est notre priorité absolue. D’autant plus que le monde connaît des risques croissants pour la santé publique liés aux coronavirus » explique Microsoft sur son blog officiel.

De son côté, Microsoft indique qu’il proposera un évènement « digital-only » du 16 au 18 mars, pour présenter, en ligne donc, diverses sessions de jeu et autres expériences. Après avoir été à l’origine de l’annulation du Mobile World Congress début février, le coronavirus (ou COVID-19) pourrait bien chambouler les projets des géants de l’industrie vidéoludique en cette année 2020.

L’E3 2020 bientôt annulé ?

En effet, si la Game Developers Conference 2020 compte déjà son lot d’absents, la PAX East 2020 qui se tient ce week-end a elle aussi vu bon nombre d’acteurs majeurs annuler leur présence à ce rendez-vous très prisé des gamers. Evidemment, depuis quelques heures, certains commencent à douter très sérieusement de la tenue d’un E3 en juin prochain, si l’épidémie venait à se poursuivre… Rappelons que Sony avait d’ores et déjà indiqué au tout début de l’année sa volonté de ne pas être présent durant l’E3 2020.

De son côté, e Facebook a d’ores et déjà confirmé l’annulation de son évènement F8, programmé pour le 5 mai prochain, pour cause là encore de coronavirus… A voir maintenant si le coronavirus aura également raison du tout-puissant E3… Réponse dans quelques semaines.