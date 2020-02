PlayStation et Facebook annulent leur présence à la Game Developers Conference à cause du Coronavirus

Alors que l’année 2020 s’annonçait assez incroyable en termes de rendez-vous autour de l’industrie du jeu vidéo, il semblerait que PlayStation soit décidé à rater tous les grands événements. Après avoir annoncé que la firme ne serait pas présente à l’E3 2020, car leurs plans étaient différents de ceux du salon. Après avoir annoncé l’annulation de la PAX East à cause du Coronavirus hier, voilà que PlayStation annonce qu’ils ne se rendraient pas non plus à la Game Developers Conference de San Francisco, pour les mêmes raisons. Facebook annonce par la même occasion, qu’il ne participera pas non plus à l’événement pour la sécurité et la santé de ses équipes.

PlayStation inquiet face au Coronavirus

Après l’annulation du Taipei Game Show début février à Taïwan, l’annulation de la MWC 2020, les deux prochains gros événements qui pourraient être impactés par le Coronavirus sont la PAX East ainsi que la Game Developers Conference. PlayStation a annoncé pas plus tard qu’hier, que la firme ne se rendrait pas à Boston pour la PAX. Aujourd’hui, la firme annonce dans un second communiqué qu’elle n’irait pas non plus à San Francisco pour la Game Developers Conference. Facebook également ne se rendra pas en Californie le mois prochain.

Nous avons pris la décision difficile d’annuler notre participation à la Game Developers Conference en raison des préoccupations croissantes liées à COVID-19 (également connu sous le nom de coronavirus). car la situation liée au virus et aux restrictions de voyage dans le monde change chaque jour. Nous sommes déçus d’annuler notre participation, mais la santé et la sécurité de notre main-d’œuvre mondiale sont notre plus grande préoccupation. Nous sommes impatients de participer à GDC à l’avenir.

Porte-parole Sony Interactive Entertainment

Avec cette vague d’annulation, on peut clairement penser que Sony tarde à présenter sa PlayStation 5 en raison du Coronavirus. Comme la PAX East ou encore la Game Developers Conference, la présentation de la nouvelle console PlayStation se fera lors d’une conférence réunissant des journalistes du monde entier. Choses qui ne semblent pas du goût de Sony actuellement.

Facebook se retire également, mais prévoit des annonces

Et cette fois, PlayStation n’est pas le seul à rater l’événement. Une autre grande firme va également faire l’impasse cette année. Facebook et sa filiale Facebook Gaming/Oculus, annoncent que la firme ne participera pas à l’événement, mais que des annonces seront tout de même à prévoir par d’autres alternatives.

« Par souci pour la santé et la sécurité de nos employés, de nos partenaires de développement et de la communauté GDC, Facebook ne participera pas cette année à la Game Developer Conference en raison de l’évolution des risques pour la santé publique liés à COVID-19. Nous prévoyons toujours de partager les annonces passionnantes que nous avions planifiées pour l’émission par le biais de vidéos, de questions et réponses en ligne, et nous prévoyons d’accueillir à distance les réunions des partenaires de GDC dans les semaines à venir. Nous continuons de collaborer avec UBM, la société mère de GDC, et nos partenaires, et les remercions pour leurs efforts ».

Porte parole Facebook

Pour rappel, le Coronavirus atteint aujourd’hui plus de 75 700 personnes infectées, faisant 2 130 morts. La majorité des cas se sont produits en Chine, avec un peu plus de 1 000 cas signalés dans d’autres pays dont une quinzaine aux États-Unis. L’annulation de grands événements qui rassemblent dans un même endroit confiné des milliers de journalistes venus des quatre coins du monde est donc une décision sage et prudente.