COVID-19 : la maison mère de Google développe un site pour savoir qui doit être testé

Depuis le début de l’épidémie de COVID-19, Google et les autres géants d’internet n’ont cessé d’annoncer des mesures pour protéger les internautes contre les risques liés aux abus et à la désinformation, ainsi que des mesures pour protéger leurs employés.

Et aujourd’hui, la maison mère de Google, Alphabet, décide également d’agir. Comme vous le savez peut-être déjà, Alphabet a une filiale spécialisée dans l’utilisation des nouvelles technologies dans le domaine de la santé, appelée Verily.

Verily contre le COVID-19

Ce weekend, nous apprenons que Verily développe un site web afin de permettre aux internautes américains de savoir s’il faut faire un test.

La déclaration de Verily, annonçant le développement de ce site, a été relayée par le compte Twitter de Google.

« Nous développons un outil pour aider à trier les individus pour les tests Covid-19. Verily en est aux premiers stades de développement et prévoit de lancer des tests dans la région de la baie, dans l’espoir d’une expansion plus large au fil du temps », lit-on. « Nous apprécions le soutien des représentants du gouvernement et des partenaires de l’industrie et remercions les ingénieurs de Google qui se sont portés volontaires pour participer à cet effort. »

Contrairement à ce qui a été déclaré par Donald Trump dans une conférence de presse, ce site n’est donc pas développé directement par Google, mais par une filiale d’Alphabet qui est indépendante de la firme de Mountain View. D’autre part, il ne s’agira pas, dans un premier temps, d’un site qui couvre tout le territoire américain, mais uniquement la région de la Baie de San Francisco. Sur cette zone, s’il est déterminé qu’une personne devrait faire un test, le site web de Verily pourrait conseiller d’approcher un site qui prend en charge les tests de COVID-19.

Sinon, pour rappel, Google encourage actuellement les entreprises à passer au télétravail lorsque cela est possible. Et pour faciliter les collaborations en ligne, la firme de Mountain View propose gratuitement les fonctionnalités premium de son outil de visioconférence Meet aux entreprises qui utilisent déjà sa suite de productivité G Suite.

Sur ses sites et apps, Google essaie aussi de rediriger les internautes qui recherchent des informations sur le COVID-19 vers des sources d’informations fiables, comme l’OMS.

De plus, sur la plateforme publicitaire de Google (et de Facebook), les publicités pour des masques médicaux sont actuellement interdites, afin de décourager les abus.