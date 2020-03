G Suite, c’est maintenant plus de 2 milliards d’utilisateurs

On l’oublie parfois, mais en plus de son moteur de recherche, de YouTube, du système d’exploitation Android et du navigateur Chrome, Google propose également une suite d’outils de productivité, concurrente directe de Microsoft Office, appelée G Suite.

Actuellement, G Suite inclut Gmail, Drive, les outils comme Google Docs, Sheets, Form, Slides, ainsi que les services de communication interne Hangouts Chat et Hangouts Meet (concurrents directs de Slack et de Microsoft Teams).

Cette semaine, nous apprenons que cette suite de productivité de Google dépasse déjà les 2 milliards d’utilisateurs actifs par mois. Comme le rapporte le site Axios, c’est ce qu’a indiqué Javier Soltero, qui est le patron de G Suite.

« C’est un nombre stupéfiant. … Ces produits ont une portée incroyable. Changer la façon dont les gens travaillent est quelque chose que nous sommes particulièrement bien placés pour faire », a-t-il déclaré.

En présentant ce nombre d’utilisateurs de G Suite, quelque chose que Google fait rarement, la firme semble vouloir rappeler que son alternative à Microsoft Office est aujourd’hui bien positionnée.

Dernièrement, alors que les entreprises sont encouragées à recourir au télétravail pour stopper la propagation du coronavirus, Google a proposé les fonctionnalités premium de son outil de vidéoconférence Meet gratuitement aux utilisateurs de G Suite.

Malheureusement, Soltero n’a pas donné plus de détails concernant les utilisateurs de G Suite. Par exemple, on ne sait pas combien il y a d’utilisateurs payants. De plus, on ne sait pas quelle part de ces utilisateurs n’utilise que Gmail.

La suite de productivité qui profite des IA de Google

Étant donné que Google est aujourd’hui à fond sur l’intelligence artificielle, G Suite a déjà profité de certaines avancées de la firme de Mountain View dans ce domaine.

Par exemple, sur Gmail, vous pouvez déjà utiliser la fonctionnalité Smart Compose, qui peut suggérer des phrases entières pour vous aider à rédiger des courriers plus rapidement.

Cette fonctionnalité a déjà été annoncée pour Google Docs, le concurrent de Microsoft Word.

Et visiblement, Smart Compose devrait débarquer sur d’autres applications de G Suite.

En effet, selon Axios, le patron de la suite de productivité de Google a expliqué qu’il s’attend à ce que cette fonctionnalité (ndlr, magique) s’étende au-delà de Gmail et de Docs.