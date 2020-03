COVID-19 : Les Hôpitaux de Paris victimes d’une cyberattaque

Selon les informations de nos confrères de l’Express, dans la matinée du dimanche 22 mars, l’APHP (Assistance Publique – Hôpitaux de Paris) a été victime d’une cyberattaque qui a conduit l’arrêt d’envois de mail, ainsi que plusieurs outils utilisés dans le cadre du télétravail mis en place ces dernières semaines.

Les premières informations nous révèlent qu’il s’agit d’une DDos, un type d’attaque qui vise à rendre un serveur, un service ou une infrastructure indisponible, en envoyant une quantité énorme de fausses requêtes.

De ce fait, les assaillants ont directement impacté le bon fonctionnement de cet établissement qui lutte sans répit contre la propagation du COVID-19 en France, et dans le monde. De plus, il est important de préciser que l’Île de France est l’une des régions les plus touchées par ce virus. À l’heure où nous écrivons ces lignes, pas moins de 665 patients sont en réanimation, et le pique de contamination n’est même pas encore atteint.

Pour le moment, les Hôpitaux de Paris ne se disent pas encore arrivé à saturation, cependant, ils réclament du renfort de toute urgence afin de continuer cette longue et épuisante bataille contre cet ennemi invisible qui progresse de plus en plus. Lancer une cyberattaque envers un tel établissement à l’heure actuelle est un crime.

C’est pourquoi afin de soutenir ces professionnels de santé qui luttent sans cesse contre ce virus, et doivent également rester vigilant quant aux attaques venues du web, il est de notre devoir de respecter l’état de confinement actuel.