COVID3D : quand la bureaucratie met fin à une belle initiative citoyenne

C’est l’une des très belles histoires de la crise en cours. Face à la pandémie de coronavirus, le gouvernement a décidé du confinement de la population le 17 mars dernier. Mais les travailleurs, dont les métiers sont jugés indispensables à la bonne marche du pays, ont dû rester sur le pont. Beaucoup d’entre eux ne s’estimaient pas suffisamment équipés et protégés face à la maladie.

Cette carence a amené un élan d’ampleur solidaire et bénévole un peu partout en France. Des makers, spécialisés dans l’impression 3D, se sont mobilisés pour fabriquer ce matériel qui manquait cruellement. Selon 20 Minutes, les Fablabs français ont ainsi produit plus de 250 000 visières de sécurité. D’autres réseaux, tels que le groupe Facebook « Makers contre le Covid » auraient permis d’en fabriquer 400 000.

10 000 personnes mobilisées

Certaines plateformes ont même été créées spécialement pour l’occasion. C’est le cas de Covid3D, une initiative lancée conjointement par Heliox, qui gère une chaîne YouTube où elle présente ses projets d’impression 3D, et Antonin Tailhandier. Elle se donne pour objectif de mettre en relation des professionnels au contact du public et des makers qui disposent d’imprimantes 3D. Ces opérations sont réalisées bénévolement, et il est juste possible de remercier un fabriquant en lui faisant un don afin de financer les matières premières.

Le résultat est bien là. En moins de deux mois, plus de 190 000 visières ont été distribuées via Covid3D et 10 000 personnes ont participé à cette opération. La plateforme est néanmoins contrainte de fermer définitivement. Les fondateurs précisent que plusieurs annonces du gouvernement sont à l’origine de cet arrêt :

Depuis le 23 avril dernier, la direction générale du travail (DGT) et la direction générale des entreprises (DGE) ont précisé les conditions d’évaluation de la conformité requises pour les visières de protection destinées à la lutte contre le Covid-19.

Diverses conséquences découlent de ces normes : « Le don ou la vente à prix coûtant d’une visière peuvent être requalifiés en concurrence déloyale ». La réalisation d’une visière, même gratuite et à titre bénévole, risque aussi d’être requalifiée en travail déguisé. Enfin, la plateforme ne s’estime pas en mesure de contrôler les nouvelles normes techniques de fabrication.

Dès lors, il n’est pour eux pas question d’exposer les makers à des risques juridiques et ils préfèrent fermer définitivement Covid3D. Il est encore possible de consulter les informations du compte ou d’accéder aux statistiques mais les données seront totalement supprimées d’ici quelques semaines précisent les deux fondateurs.