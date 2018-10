Crypto-monnaies : un marché qui s’ouvre au grand public

Les crypto-monnaies, une réalité

Aujourd’hui, il apparaît que 5% des américains détiennent des crypto-monnaies. Si autant de personnes détiennent aujourd’hui du Bitcoin, de l’Ether et d’autres devises électroniques, c’est parce que les services autour de ces dernières se sont largement simplifiés d’un point de vue technique – favorisant ainsi leur démocratisation. La capitalisation boursière de toutes les crypto-monnaies correspond grossièrement à 10% du PIB français, soit plus de 220 milliards de dollars.

Acheter des crypto-monnaies est aujourd’hui devenu une chose accessible au grand public. Il existe de nombreuses plateformes qui permettent de se procurer ces devises en toute simplicité et de manière transparente. Certaines d’entre elles ont même obtenu des licences officielles à l’instar de Bitstamp qui a été agréé par le régulateur luxembourgeois.

Si les crypto-monnaies ont le vent en poupe, c’est parce que beaucoup considèrent ces devises comme un investissement alternatif qui peut leur apporter beaucoup. Evidemment, le marché est encore jeune, et il reste très volatile par rapport à d’autres classes d’actifs plus traditionnelles. Il n’empêche que certains investisseurs ont déjà réalisé des profits colossaux grâce aux crypto-monnaies.

Sécuriser les devises électroniques

Reste désormais la problématique de stockage de ces crypto-monnaies. En effet, une fois qu’une personne a acquis des devises électroniques, il doit trouver le moyen le plus sécurisé pour les conserver. Il faut savoir que les transactions dans la plupart des crypto-monnaies sont irréversibles et anonymes – tout vol de ces devises est donc difficilement traçable.

Il existe de nombreuses solutions pour sécuriser ses crypto-monnaies, et il faut bien en avoir conscience avant de se lancer dans cette activité. Pour acquérir les notions de base là-dessus, un site comme Investissements Personnels permet d’en savoir davantage. Voici quelques conseils disponibles sur le site, et qui sont toujours bons à rappeler :

Stocker ses crypto-monnaies « hors ligne » afin d’éviter tout piratage en ligne est la meilleure solution. Il existe de nombreux prestataires qui offrent des solutions de stockage sans lien avec internet. Le français Ledger est une référence mondiale.

Stocker ses crypto-monnaies sur des applications mobiles reconnues pour leur sécurité et leur fiabilité. Dans la dernière année, 10 000 applications frauduleuses qui ont été sanctionnées sur le Google Play Store, et 5 000 sur l’App Store.

Mettre en place une authentification à double facteur (2FA) pour sécuriser ses applications mobiles et réduire un maximum le risque de voir un hacker accéder à son portefeuille. Google ou Authy sont deux solutions reconnues.

Faire attention aux emails frauduleux et aux tentatives de « phishing ».

