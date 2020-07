Cursed sur Netflix, on regarde ou on zappe ?

Attention, l’article suivant contient de légers spoilers sur la série Cursed. Si vous ne souhaitez absolument rien savoir, mieux vaut sans doute aller lire notre présentation de la série Netflix ou bien regarder la bande-annonce ci-dessous.

Il est des séries pour lesquels on s’emballe immédiatement. On sait dès les premières secondes, voir même dès la bande annonce, que c’est désormais un programme indispensable ou presque. Que l’on pourra se binge-watcher pendant des heures. Avec Cursed, avant de lancer la série, on ne savait pas trop sur quel pied danser. Après ? La question elle est vite répondue.

Cursed, un univers maudit ?

L’univers du Roi Arthur et de la Table Ronde fait partie des mythes les plus prolifiques de la culture populaire. Mais, le problème, c’est que la qualité est (trop) rarement au rendez-vous. On avait un peu d’espoir cette fois. Katherine Langford (13 Reasons Why) dans le rôle principal et une histoire signée Tom Wheeler / Frank Miller.

Oui mais voilà. Au bout d’un demi-épisode (et encore, cette estimation est généreuse), on se demande déjà ce qu’on fait là. Mais pourquoi a-t-on décidé de voir cette série ? Alternant le ridicule et l’ultra-ridicule, des séquences qui oscillent entre un nanar de série Z et un épisode raté de Kaamelott, la série Cursed se révèle tout simplement embarrassante. Les références à la Table Ronde avec les noms des personnages sont téléphonées, mais ne réussissent pas à convaincre.

Ni visuellement, malgré quelques rares éclaircies sous lesquelles on sent la patte des auteurs du comics, ni d’un point de vue du jeu des acteurs, Cursed ne parvient finalement à sauver cette saison dont les épisodes se révèlent finalement interminables. On passe plus de temps finalement à imaginer ce qui aurait pu être si la série avait vraiment été au bout de ses idées.

Le pire dans tout ça ? On pourrait bien avoir le droit à une saison 2. La série réussit à trouver un public et le casting et le showrunner ont l’air confiants. La malédiction va se poursuivre…