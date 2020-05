Avec Cursed, c’est au tour de Netflix de vouloir revisiter la légende du Roi Arthur

Pour les amateurs de Camelot (et non pas Kaamelott la série d’Alexandre Astier), les dernières années ont souvent ressemblé à un long chemin de croix. Le personnage du Roi Arthur et ses chevaliers de la Table Ronde ont eu droit à de nombreuses adaptations, qui ont souvent eu des allures de catastrophe industrielle. En vrac, essaiera d’oublier : Le Roi Arthur : la Légende d’Excalibur de Guy Richtie, Alex, le destin d’un Roi et La Dernière Légion du côté du cinéma. Pour ce qui est des séries, le bilan n’est pas forcément meilleur avec Camelot ou encore Merlin. Netflix tente de redresser la barre avec la série Cursed. On vous dit tout.

Cursed, la Dame du Lac plutôt que le roi Arthur

C’est une nouvelle tentative dans le domaine de l’héroïc fantasy pour Netflix après The Witcher et l’Ecuyer du Roi. Mais, si la légende arthurienne occupe ici une place centrale, c’est surtout une « origin story », à la façon de Merlin. Cette fois, c’est le personnage de la Dame du Lac qui est au centre de la série. Aussi nommée la Fée Viviane, c’est elle qui donne l’épée Excalibur puis éduque Lancelot du Lac. Dans la série, elle est encore connue sous le nom de Nimue, incarnée par Katherine Langford, l’actrice rendue célèbre pour son rôle d’Hannah dans la première saison de 13 Reasons Why.

Cette version de l’histoire est signée Tom Wheeler et Frank Miller. Ils ont publié un comic sur le sujet l’an dernier. Au-delà de la fresque historico-fantastique, la série veut aussi traiter de sujets comme l’environnement ou l’obscurantisme religieux.

Au casting, on retrouve aussi Devon Terrell (Arthur), Gustaf Skarsgård (Merlin), Daniel Sharman (le Moine pleureur), Sebastian Armesto (le roi Uther Pendragon) et Matt Stokoe (Gauvain). 10 épisodes sont prévus pour cette série qui sortira à l’été.