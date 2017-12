Customer Chat : vous pouvez maintenant intégrer Messenger sur vos sites

Début novembre, Facebook a présenté un plug-in qui permet d’intégrer le chat Messenger sur les sites web des entreprises. Aujourd’hui, ce plug-in est en beta ouverte.

Facebook vous permet maintenant d’intégrer le chat Messenger sur vos sites web. L’intérêt ?

Même si d’autres services permettent déjà d’intégrer une messagerie sur un site web pour gérer les chats avec les clients ou les visiteurs, Facebook Messenger à l’avantage d’être utilisé par plus de 1,3 milliards de personnes dans le monde. Et avec ce plug-in de Facebook, un visiteur peut débuter une conversation sur le site web, puis poursuivre sur l’application Messenger ou bien sur Facebook avec un navigateur. En quittant le site web d’une entreprise, le visiteur ne perd donc pas la conversation (et n’aura pas à tout réexpliquer).

D’autre part, Messenger propose également quelques fonctionnalités qui ne sont pas forcément disponibles sur les autres services, comme les paiements ou encore l’intelligence artificielle M.

Beta ouverte

Baptisé Customer Chat, le plug-in a été présenté par Facebook au mois de novembre. Mais dans un premier temps, seules quelques marques pouvaient l’utiliser. Cependant, aujourd’hui l’intégration de Messenger sur les sites web est en beta ouverte, ce qui signifie que tous les développeurs peuvent s’en servir.

« Nous avons reçu beaucoup de réponses positives de la part de notre communauté de développeurs. C’est pourquoi nous sommes ravis d’annoncer aujourd’hui que le plugin de chat client est disponible dans le monde entier en version bêta ouverte », écrit Andrew Kritzer, Messenger Product Manager, dans un billet de blog où il explique également comment procéder à l’intégration.

De son côté, Chatfuel, la plateforme qui permet de créer des bots Messenger sans coder, évoque la fin de l’ère des mail list, avec l’arrivée de ce plug-in.