Avec ce plugin, il est possible d’intégrer Messenger sur un site web

Facebook vient de présenter un nouveau plugin pour intégrer Messenger sur les sites web.

Aujourd’hui, la plateforme Messenger passe à la version 2.2. Et avec cette version, arrive une nouveauté assez intéressante : le plugin Customer Chat pour intégrer le chat Messenger sur les sites web d’entreprises.

Comme l’explique Facebook dans un billet, « les gens peuvent discuter avec des entreprises sur leurs sites Web et dans Messenger (sur le Web, sur un appareil mobile ou sur une tablette) et effectuer une transition transparente sans perdre l’historique et le contexte de la conversation. Cela permet aux clients de poursuivre plus facilement la conversation avec une entreprise, où et quand cela leur convient le mieux ».

Il existe déjà un grand nombre de services et de plateformes qui permettent d’intégrer un système de chat sur les sites web. Mais l’avantage de Facebook Messenger, c’est sa popularité. En effet, l’application compte actuellement plus de 1,2 milliards d’utilisateurs actifs par mois.

D’autre part, Messenger propose de nombreuses fonctionnalités assez utiles pour les entreprises, comme les paiements, les bots ou encore les « rich media ». Et celles-ci sont accessibles via le nouveau plugin.

Selon Facebook, cette fonctionnalité était très demandée par les entreprises.

Malheureusement, vous ne pourrez pas tester cette intégration de Facebook Messenger immédiatement. Pour le moment en beta fermée, le Customer Chat est uniquement utilisée par quelques entreprises, dont Air France, Zalando et Elves. Si vous êtes intéressé, il vous faudra d’abord remplir un formulaire et attendre.