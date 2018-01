Cybersécurité : quand il s’agit d’attaquer ses voisins, la France n’est pas la dernière (infographie)

F-Secure publie une infographie fort intéressante sur la cybercriminalité dans l’hexagone. La France est un pays qui subit sans surprise des piratages, mais est-elle aussi offensive ? Assurément.

Les mots de passe, toujours la même histoire

Les campagnes de prévention ayant pour but de dissuader les utilisateurs d’avoir recours à des mots de passe faciles sont fréquentes. Et pourtant, selon F-Secure, des mot de passes tels que « 123456 », « 1111 », « admin » ou « password » sont toujours aussi bon public. En témoigne le Top 10 des mots de passe piratés, tous aussi décourageants les uns que les autres.

Un répartition géographique hétérogène

Au cours des six derniers mois, les attaques informatiques menées et subies en France ont été nombreuses. Si les villes les plus touchées par les attaques sont principalement Paris et les communes alentours en Ile-de-France (Fontenay-aux-roses, Boulogne-Billancourt, Levallois-Peret…), les villes à l’origine d’attaques sont bien plus dispersées. En tête, on retrouve Paris, suivi de Tourcoing et Marseille. Mais d’autres villes bien moins importantes suivent dans le top 10, telles que Châtillon-sur-Morin, Reims, ou Blois.

Des attaques avec des pays menaçants, mais aussi des voisins européens

De nombreuses cyberattaques sont lancées à partir de la France contre les pays de l’Europe de l’est : Bulgarie, Ukraine, République Tchèque et Hongrie (respectivement en 2e, 8e, 9e et 10e position). La France se montre aussi agressive avec les pays aux atouts financiers, avec la Suisse, le Royaume-Unis, et l’Irlande en 3e, 4e et 5e position. Enfin, on trouve le Japon en 6e position,suivi des Etats-Unis en 7e position.

De la même manière, la France subit aussi des attaques de voisins européens, dont l’Italie en 2e place, l’Allemagne en 5e place, suivie de la Finlande en 6e, mais aussi des Pays-Bas, de la Pologne et la Turquie. Les clichés sont ici plus respectés avec la Russie en 4e position, et la Chine en 7e position. Enfin, il est intéressant de remarquer que la première place est occupée par… la France.

En effet, la France est son principal ennemi. On n’est jamais si bien servi que par soi-même…