Bon plan VPN : ce deal CyberGhost est imbattable, voilà pourquoi

Les VPN connaissent aujourd’hui un succès gigantesque partout à travers le monde. Leur utilisation, à la fois pour cacher l’adresse IP de l’internaute, se protéger face aux hackers, payer des services en ligne (hôtels, avions…) moins chers ou pour débloquer des contenus non disponibles lors de déplacements hors de France, donne plus d’une raison pour y souscrire.

L’un de nos VPN préférés, CyberGhost, propose ce week-end une superbe réduction. Il appartient au Top 3 des VPN les plus premium du marché, et il est par défaut assez onéreux. Fort heureusement, son offre promo pour les soldes permet de réduire son tarif de… 77% ! Si vous cherchez la liberté ultime et la sécurité dans la navigation, vous ne serez vraiment pas déçus.

Pour découvrir l’offre du VPN CyberGhost, c’est par ici :

Saisir l’offre CyberGhost

CyberGhost, le VPN pratique et premium

Si vous n’y connaissez rien aux VPN (ou Virtual Private Network), sachez qu’il s’agit simplement d’applications que vous pourrez installer sur votre ordinateur, tablette ou votre téléphone sur le même principe qu’un antivirus – ou que WhatsApp. Chez certains éditeurs, il peut aller encore plus loin puisque le VPN peut directement se greffer sur votre routeur, ce qui permet de sécuriser tout le trafic qui passe par votre box.

Là où le VPN CyberGhost est imbattable, c’est qu’il possède le plus grand réseau de serveurs dans le monde. Au total, ce sont pas moins de 6 300 serveurs répartis dans 89 pays qui s’offrent à vous. Vous avez donc autant de points de connexion pour vous déplacer « virtuellement » dans le monde, et naviguer en total anonymat.

En un clic, vous pouvez vous connecter dans l’un de ces pays pour « cacher » votre adresse IP en la remplaçant par une autre. En cachant votre adresse IP de base, vous empêchez tout suivi sur internet (même votre FAI ne verra ce que vous faites) et vous parvenez à débloquer des contenus bloqués dans votre pays.

Par exemple, si vous souhaitez regarder la télévision américaine, une simple connexion à un serveur aux USA vous donnera une IP américaine. Vous pourrez ainsi voir les chaines TV américaines depuis la France, en toute simplicité. C’est le même principe avec Netflix : en utilisant ce système, vous pourrez accéder à tout le catalogue disponible aux États-Unis (qui n’est pas forcément disponible en France).

Saisir l’offre CyberGhost

La connexion aux serveurs de CyberGhost ne fait pas que masquer votre IP. En effet, dès que vous vous connectez, vos données sont automatiquement chiffrées. Cela vous protègera lors de vos navigations sur le web, notamment sur les sites web non sécurisés ou les réseaux Wi-Fi non sécurisés (hôtels, gares, cafés, restaurants,…).

Tout cela se fait sans aucune connaissance technique de votre part.

Une offre irrésistible pour les soldes

CyberGhost a beau être l’un des meilleurs VPN du marché, il est en général assez onéreux parce qu’il est premium. Cela dit, grâce à sa promotion éclair sur son abonnement 1 an + 6 mois gratuits, le coût chute à seulement 2,75€ par mois (-77% de remise). Cet abonnement permet une installation sur 7 appareils en simultané afin de protéger tous vos appareils, sans exception.

Pour moins de 3€, vous pourrez alors bénéficier de tous les avantages que nous vous avons présentés ci-dessus, et bien plus encore ! Notez que le paiement doit être réalisé en une fois et que vous devrez donc sortir 49,50€ d’un coup pour profiter de cette offre spéciale pour les soldes. Mais encore une fois, aucune inquiétude : nous utilisons le service depuis des années, nous n’avons jamais observé de problème.

Les moyens de paiements sont variés comme les cartes traditionnelles, PayPal ou même certaines crypto-monnaies. Sachez également que l’offre 1 an (ainsi que l’offre 6 mois) sont accompagnés d’une garantie de remboursement sur 45 jours. Vous ne prendrez donc aucun risque en testant le VPN CyberGhost puisque vous pourrez à tout moment demander un remboursement intégral s’il ne répond pas à vos attentes.

Saisir l’offre CyberGhost