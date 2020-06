CyberPunk 2077 à nouveau repoussé, au 19 novembre… pour mieux accompagner la Xbox Series X ?

Il était attendu initialement pour le 16 avril dernier, avant d’être décalé au 17 septembre prochain, et rien ne semblait désormais en mesure de venir troubler le lancement de CyberPunk 2077, le dernier bébé de CD Projekt RED. Pourtant, via Twitter, le studio polonais a annoncé une bien mauvaise nouvelle aux joueurs, avec un énième report, et un CyberPunk 2077 désormais attendu pour le 19 novembre.

Un lancement le 19 novembre… avec la Xbox Series X ?

Coup dur donc pour tous les joueurs qui s’étaient psychologiquement préparés à se jeter dans ce CyberPunk 2077 en septembre, puisqu’il faudra attendre pas moins de deux mois supplémentaires. Le studio confirme que le jeu est terminé, mais que la complexité de l’ensemble et l’immensité de son monde font que ce dernier nécessite encore un long processus de test pour équilibrer divers mécanismes et chasser les bugs.

An important development update pic.twitter.com/uFGrt9Tqpi — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) June 18, 2020

Du côté de chez CD Projekt RED, on explique : « Notre intention est de faire de Cyberpunk 2077 quelque chose qui restera avec vous pendant des années. En fin de compte, nous espérons que vous comprenez pourquoi nous avons fait ce que nous avons fait. »

Rappelons que le jeu est désormais prévu sur Xbox One, PS4 et PC pour le 19 novembre prochain. A cette période, le jeu signé CD Projekt RED risque toutefois de se heurter à un évènement majeur : la « next-gen ». En effet, selon toute vraisemblance, les futures consoles PS5 et Xbox Series X devraient être lancées en novembre, Amazon ayant récemment laisser fuiter la date du 20 novembre pour les PS5.

19 novembre. Bonne date pour faire un bundle. #jedisçajedisrien https://t.co/wSKXyjkVtK — Hugues Ouvrard (@HuguesOuvrard) June 18, 2020

Ainsi, selon certains (dont Hugues Ouvrard, l’ex-boss de Xbox France), cela sera l’occasion idéale pour Microsoft, de proposer un bundle Xbox Series X avec ce même CyberPunk 2077. Rappelons que le jeu fait partie des titres concernés par le programme Smart Delivery, et que la collaboration avec Microsoft s’est déjà matérialisée par une manette collector et même une Xbox One X en édition limitée. Alors pourquoi pas un bundle avec la future Xbox Series X ? Réponse dans quelques mois…