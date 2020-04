CyberPunk 2077 annonce dès aujourd’hui une mise à jour Day One à cause du Coronavirus

CyberPunk 2077, c’est l’une des grosses sorties de l’année 2020 et le jeu devait (à la base) sortir cette semaine. Souvenez-vous, c’est même Keanue Reeves qui nous l’avait annoncé lors de l’E3 2019 de Los Angeles en juin dernier. Hélas, les équipes de CD Projekt RED ont pris du retard sur le développement du titre qui est désormais attendu pour le 17 septembre 2020. Si pour la fameuse crise sanitaire ne semble pas poser de soucis aux équipes sur le point du développement, les mesures de confinements semblent poser soucis pour les doublages. Ainsi, lors du dernier bilan financier, CD Projekt Red à d’ores et déjà annoncé qu’une grosse mise à jour Day One serait disponible pour inclure les différentes voix étrangères dans le jeu.

C’est donc lors du dernier bilan trimestriel que CD Projekt Red a annoncé qu’un gros patch Day One serait disponible pour CyberPunk 2077 afin de proposer les doublages de voix dans le jeu. La raison ? Les problèmes liés au confinement.

C’est donc une décision compréhensible et nous pardonnons à CD Projekt Red pour ce petit souci indépendant de leur volonté. Pour ce qui est du développement du jeu, ce dernier ne semble pas perturbé par ces mesures du confinement. Le studio a dans un premier temps rassuré ses fans au début du mois de mars. Puis, dans un second tweet à la fin du mois de mars, le studio à une nouvelle fois indiqué sur le travail n’est pas perturbé.

15 days ago we moved from CD PROJEKT RED offices to the safety of our own homes. Our work goes smoothly forward, all thanks to the back office heroes who managed to pull off moving hundreds of REDs over a single weekend. Friends, from the bottom of our hearts — thank you! pic.twitter.com/8WNyEjhfOK

— CD PROJEKT RED (@CDPROJEKTRED) March 31, 2020